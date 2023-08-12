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過境美國在即　賴清德將登彭博商業周刊封面人物

▲▼賴清德出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德將於12日傍晚啟程，同日抵達美國紐約過境，13日晚間離美。（圖／記者李毓康攝）

中央社

彭博（Bloomberg News）網站11日報導，副總統賴清德將登上「彭博商業周刊」封面。

彭博在新聞中附上賴清德成為「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）封面人物的照片，發行日期為2023年8月21日。圖說標示他是總統選舉的領先者。

封面標題則是「他想領導台灣。但他能維持和平嗎？」（He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace?）。

賴副總統明天啟程出訪友邦巴拉圭，將過境美國紐約、舊金山，預計18日返抵台灣。黨政人士表示，此行重頭戲是以總統特使身分過境美國，出席巴拉圭新任總統就職典禮，在國際場合上代表總統，與各國政要自然互動，具有相當大的意義。

賴副總統將於12日傍晚啟程，同日抵達美國紐約過境，13日晚間離美。總統府尚未公布賴副總統在美國行程，不過，據指出，他將出席紐約僑宴並與青年座談。

賴副總統一行預計14日早上抵達巴拉圭，隨即展開一連串拜會行程。他將個別會晤現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）及新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）。

Is This Taiwan's Next President?

Is this Taiwan's next president? We spoke to Lai Ching-te, the leading candidate in next year's election, which comes at one of the most uncertain periods in the island's history. Tune in to Bloomberg Television on Tuesday for the exclusive interview https://trib.al/8vSCG0S

Bloomberg 發佈於 2023年8月10日 星期四
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