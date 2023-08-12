陸客團來台掛零　李彥秀爆「內幕」嗆：觀光成意識形態角力戰場

▲國民黨立委參選人李彥秀。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

中國大陸日前公布第三批恢復出團旅遊的國家及地區名單，台灣仍未入列，有旅行業者質疑政府未推動兩岸主管部門接觸洽商，揚言要上街抗議。對此，國民黨台北市議員李彥秀12日表示，中國大陸官員及旅行業者上個月申請來台參加2023台北夏季旅展，但台灣卻把70多名大陸省級地方官員的名單駁回，理由是「兩岸觀光未開放，大陸官員沒有來台必要性」，痛批「把觀光當成意識形態角力戰場，民進黨執政下，台灣的觀光產業看不到明天。」

李彥秀今日在臉書發文批評，疫情過後，政府開放國門，交通部觀光局訂出600萬人次國際觀光客目標，其中陸客佔了百萬；當然，該目標與前總統馬英九任內「千萬」人次國際觀光客，以及超過400萬陸客的實績相比，已經打了六折。然而，截至7月底為止，來台國際觀光客僅有326萬人次來台，兩岸觀光更遲遲沒有開放。今年上半年，入境旅客達269萬人次，但出境旅客卻高達492萬，兩者差距近一倍，台灣觀光逆差持續擴大，而農業也呈現嚴重赤字。

李彥秀舉例，行政院編列三年53億元特別預算，推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，而「觀光發展基金」在2018年底，基金淨值達到189億元創下歷史新高，三年來補貼支出高達598億元，去年底基金淨值已經成為負15.6億元，必須舉債度日；觀光局將在九月中旬升格為「觀光署」，人力編制一下從182人增加至282人。

「要人給人，要錢給錢，要時間給時間，但台灣的觀光產業始終盼不到春天。」李彥秀批評，大陸文旅部日前宣布，第三批出境旅遊業務，台灣仍未包含在內，引發台灣旅行業界不滿，認為我方不願釋出善意，雙方僵持不下，只是在懲罰業者，業界普遍已經等到快翻臉，不排除發起抗爭，而行政院長陳建仁直至昨日才回應，政府一直在討論，也將在近期定案後，對外公布相關的方案。

李彥秀坦言，過去三年，不少國家趁著疫情期間，修整機場與觀光景點，但台灣卻似乎仍停留在三年多前。不僅旅宿價格過高，觀光景點也缺乏基礎建設與特色，民進黨政府以不變應萬變，只會補助再補助，人民走上街頭，才急就章地推出「囤房稅」，業者要抗爭了才準備推出「觀光方案」，痛批「簡直就是打一下走一步的超級大恐龍！振興觀光，不能光靠大灑幣與意識形態」。

此外，李彥秀也透露，中國大陸官員及旅行業者上個月申請來台參加「2023台北夏季旅展」，台灣卻把70多名大陸省級地方官員的名單駁回，理由是「兩岸觀光未開放，大陸官員沒有來台必要性」，開轟「台灣觀光業者嗷嗷待哺，政府卻糾結在是否同時開放的面子問題。」

李彥秀說，賴清德先前出席「觀光節慶祝大會」，開出「1000億元提升觀光產業」空頭支票後就沒再看到任何主張，質疑「這種態度上的惡意與政策上的顢頇，台灣要如何以觀光立國？民進黨把觀光當成意識形態角力戰場，把人民工作權當作口號文宣，把補助當作觀光唯一的政策，台灣的觀光產業看不到明天。」