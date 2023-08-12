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社會 社會焦點 保障人權

高雄大帝國舞廳淪毒窟！包廂毒品交易過程曝　起訴「大小班」10人

記者吳奕靖／高雄報導

今年四月橋頭地檢署大動作封「大帝國舞廳」查毒，當場帶走近五十多位的人員調查毒品案，橋頭地檢署調查後，由於2名大班以及8個小大班認罪自白，檢方依毒品危害防治條例起訴10人。對此大帝國舞廳方面表示：「承認管理有疏失，一切尊重司法」。

橋頭地檢署檢察官楊翊妘在今年4月9日指揮多處檢警調單位，凌晨持搜索票前往大帝國舞廳執行搜索，發現舞廳蕭姓大班以及黃姓小大班（大班的助理）等10人，涉嫌從2020年10起到2023年的4月間，在大帝國舞廳內販售K他命毒品。

檢方發現舞廳內部分包廂可供作「煙桌」，容許顧客在內施用毒品。客人前往消費若有施用毒品之需求，可直接在包廂內聯繫，然後蕭姓跟黃姓等幹部會前往包廂交易毒品，而舞廳工作人員也會提供水果盤充作K盤使用，部分公關人員也會與顧客一起吸毒。 

▲▼ 大帝國舞廳。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方臨檢大帝國舞廳。（圖／記者吳世龍翻攝）

同時舞廳內並設有警示裝置，若遇有警察臨檢，會提醒舞廳人員即時滅除毒品證據。檢察官考量上開大班、小大班在舞廳內販毒，雖可賺取毒品價差，但是他們的販毒的主要動機，是因為舞廳存有顧客想吸毒時，必須增加坐檯公關消費之慣例，被告等人為增加營業業績，才會販毒。

▲▼ 大帝國舞廳。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲大帝國舞廳的人員今年4月時，被警方帶回偵訊。（圖／記者吳世龍翻攝）

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