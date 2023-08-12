少年中輟當送藥小蜜蜂...4個月兩度被逮　分裝廠還被抄出38發子彈

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵1隊，日前逮捕1名未成年的送藥小蜜蜂，4個月後又鎖定上游的分裝工廠以及聚集場所，先在1家刺青店逮捕涉嫌發藥給小蜜蜂的藥頭之外，還在現場發現有2人正在吸食K他命；另又同步前往中和分裝工廠，逮捕分裝人員以及之前被逮的17歲少年。少年被毒所害，4個月內2度被逮，2名姊姊也到分局關心。

警方調查，日前查獲專門外送毒品的小蜜蜂，後續追查之後，掌握負責發毒品果汁包給小蜜蜂的21歲林姓男子，以及21歲負責分裝毒品的劉姓男子，在1日晚上同步前往2處逮捕林、劉，並在1家已經打烊休息的刺青店後方空間，找到發貨的林男以及2名正在吸食毒品K他命的男子。

▲警方在1日同步查獲毒品果汁包分裝廠，以及負責發貨給小蜜蜂的男子。（圖／記者邱中岳翻攝）

同步之間，又在中和區一棟住家大樓，逮捕劉姓男子，並在現場又再度查獲曾經被逮的17歲江姓少年，警方一共將5人帶回台北市刑大，江姓少年4隔月內2度被警方逮捕，焦急的2名姊姊也趕往北市刑大探望少年，據悉，少年從高中中輟後，被吸收擔任毒品外送員，也就是俗稱小蜜蜂。

警方當時在場查扣毒品果汁包111包、不明粉末43公斤，後來驗出毒品成分、封膜機2台、毒品分裝器具1批、子彈共38顆等證物，先將吸食毒品的2人、林嫌等人依照毒品罪送辦，另外劉姓男子則依照毒品、槍砲罪嫌送辦，江姓男子則送往少年法庭。

▲警方再分裝廠查扣果汁包、含有毒品成分的粉末，另外還有38顆子彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，林姓男子等人所在的刺青店，因與老闆熟識，所以常常在老闆下班後，林男等人仍然可以自由進出，警方跟監一陣子後，發現常常在刺青店打烊休息之後，還有不同人進進出出；另外，劉男分裝廠查獲子彈，儘管劉不願意交代槍枝來源，但警方仍將持續溯源。

嫌犯等人坦承，購買果汁包加入含有毒品成分的粉末，利用封膜機包裝，在暑假期間由未成年小蜜蜂負責送藥，且加入每包只有3百元，警方不排除果汁毒包已經流入市面、校園，將持續追查，瓦解不法集團。