快訊／高雄民宅火警！疑地下室電線走火竄1樓　屋主夫妻送醫　　

▲高雄市凱旋三路一棟民宅火警，屋主夫妻送醫觀察 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

今天(11日)下午17時07分左右，高雄苓雅區凱旋三路一棟4層樓民宅發生火警，消防局出15車33人前往，抵達時已經發現一樓有明顯火煙竄出，初步了解火警發生時有一對夫妻在家，第一時間先生自行逃出，可是妻子受困在民宅當中，還好消防人員及時將人救出。

目前夫妻都因為吸入濃煙被送往醫院，據屋主表示可能是堆放地下室的雜物起火，不排除電線走火引起，但詳細起火原因還有待警消勘驗後才能釐清。