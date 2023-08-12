司機超級扯！高雄客運起步「鬼切2車道」被按喇叭　駕駛回敬中指

記者吳奕靖／高雄報導

有網友在「WoWtchout」的臉書及影音平台貼文狠酸「高雄客運司機素質真差」，影片當中就看到司機從路邊停靠站起部「鬼切」2個車道，結果拍攝影片的駕駛狂按喇叭，惹毛公車駕駛直接伸出窗外比出中指，對此，高雄警方表示將通知雙方到案說明。

網友看到影片刷爆留言，表示：「鈑金多的贏」、「各縣市的公車都這樣開吧，從公車站離站就直接切內線，差在有沒有比中指而已」、「公車打左轉方向燈了，一堆機車硬要往左切不讓公車切出來.....還被問候真是雖小....」、「被比也剛好而已，又不是沒看到要左切，一直按喇叭不吵嗎」、「你們高雄司機好有禮貌」。

▲網友po影片控訴高雄客運司機比中指 。（圖／翻攝《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）

由於發生地點是在九如二路跟自立路口，轄區三民一分局強調：「未接獲本案報案紀錄，另經檢視影片，案內客運車疑有爭道行為，涉違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第10款，起駛前，不讓行進中之車輛、行人優先通行」，處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰，將會通知違規駕駛人到案予以開單告發」。

至於客運車司機比中指部分，警方表示，雖涉有刑法第309條公然侮辱之嫌，但屬於告訴乃論之罪，也將通知當事雙方到案說明，釐清案情後據以偵辦。三民第一分局呼籲，行車如發生爭議，雙方應採取理性和平、合法方式解決問題，或撥打110請警方到場處理。同時也要呼籲用路人務必遵守交通規則，警方將針對各類交通違規行為加強取締告發，以維護市民交通安全。

▲網友po影片控訴高雄客運司機比中指 。（圖／翻攝《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）