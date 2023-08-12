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大雷雨彈炸7天　第8號颱風Dora今納編

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今天到下週一（14日）午後局部地區有大雷雨發生機率。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

受到西南季風影響，今天到下週一（14日）午後局部地區有大雷雨發生機率；下週二至週五水氣增多降雨機率、範圍提高。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，週末至下週一(12至14日)「西南季風」影響，水氣略減少，南部清晨有局部少量降雨，午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖縮小，仍有大雷雨發生的機率，應注意。東半部晴熱、午後局部短暫陣雨；今日各地區平地氣溫：北部23至34度，中部24至35度，南部24至34度，東部23至36度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲下週二(15日)至週五(18日)仍受「西南季風」影響，降雨範圍擴大。

下週二(15日)至週五(18日)仍受「西南季風」影響，水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高，應持續注意。

另外第7號「中颱蘭恩」增強中，向西北轉北朝日本前進，下週一、二(14、15日)侵襲日本本州(左圖)。另外，「颶風Dora」今(12)日跨過換日線(東經180度)；作業上將會被收編為「西北太平洋」第8號颱風(譯名為中央氣象局權責，待其公布)，無侵台疑慮。

▼第7號「中颱蘭恩」增強中，下週一、二(14、15日)侵襲日本本州。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 
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