到世客博主展場免費搭「自駕車」夠炫　合影按讚留言享好康

▲「世客博自駕車」站點位於兒美館旁。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會11日於桃園青埔盛大開幕，勤崴國際自駕車於主展場週邊的兒美館設置「世客博自駕車」搭乘處，定時載送預約民眾前往世客博主場館「台灣館」、「世界館」，首日開張吸引許多民眾詢問、搭乘；民眾只要和「世客博自駕車」或者「站點打卡手牌」合影，並於「勤崴國際」臉書按讚、留言，還可參加抽獎。

▲▼民眾只要和「世客博自駕車」或者「站點打卡手牌」合影，並於「勤崴國際」臉書按讚、留言，還可參加抽獎。（圖／擷取自勤威國際臉書）

勤崴國際自駕車於臉書表示，桃園是汽車及資通訊產業發展重鎮，也是物聯網落地應用的絕佳場域，近年來青埔地區發展快速，商業及公共設施陸續到位，不僅有智慧路燈、棒球場及無人巴士等創新應用，未來還有供產業進駐的亞洲矽谷創新研發中心，因此，亦由市府擇定作為智慧城市示範場域。

▲體驗班次。（圖／記者楊淑媛攝）

本次2023世界客家博覽會活動，引入桃園在地業者自主研發逾9成的自駕巴士於青埔地區一般道路混合車流行駛模擬接駁情境，期自駕巴士將來應用於軌道運輸延伸接駁、社區接駁以及偏鄉服務，作為補足公共運輸服務網絡之一環。

「世客博 X我愛自駕車」搭乘採線上預約制，民眾只要和「世客博自駕車」或者「站點打卡手牌」合影，並於「勤崴國際」臉書按讚、留言，世客博展會結束時將抽出5位幸運得獎者，送出自駕車USB！