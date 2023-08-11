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南投受創！許淑華群組求援75部重機具　盧秀燕半夜霸氣回：台中全包

▲女性縣市長聯盟成立。（圖／記者游瓊華攝）

▲南投縣長許淑華日前向女性縣市長聯盟成員求援75部重機具，獲得台中市長盧秀燕霸氣回應。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

卡努颱風引進的西南氣流帶來致災性降雨，重創南投縣仁愛鄉。今天南投縣長許淑華到台中，出席台中市長盧秀燕號召的「女性縣市長聯盟」時提到，自己在深夜11點多在中台灣平台丟出訊息，求支援75台重機具，陸續收到各首長熱心回應，其中盧秀燕更在凌晨1點多霸氣回應「台中全都可以支援！」讓她相當感謝。

▲女性縣市長聯盟成立。（圖／記者游瓊華攝）

▲女性縣市長聯盟成立。（圖／記者游瓊華攝）

由台中市原訂7月26日舉辦的「女性縣市長聯盟」活動，因杜蘇芮颱風延期，改到今天（11）日在台中帝國製糖廠舉行。由台中市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、新竹市、南投縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市等9位女性執政的縣市首長，攜手行銷在地觀光並共同倡議性平議題，盼藉由女性剛柔並濟的韌性，發揮更多元化的影響力。

▲女性縣市長聯盟成立。（圖／記者游瓊華攝）

▲許淑華今天在現場多次感謝台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

南投縣長許淑華今天到台中參加活動，提到平台發揮作用，聯盟裡許多姊妹提醒她該用什麼資源，也特別感謝消防署、新北市與台中市，尤其台中市長盧秀燕得知有林姓村民巡田失蹤，特別派出特搜隊，雖然最後村民罹難，結果令人悲痛，但也讓死者能在88節回到家，是很大的安慰。

此外，許淑華也說，她發現聯盟裡的女性首長都晚睡早起，風災來襲時，她在晚間11點多丟出訊息，表明南投縣盤點後，統計16個村共需要75台重機具，平台裡各個姊妹都在深夜陸續回訊，其中台中市長盧秀燕更在半夜一點多回訊息表示，75台機具台中市全都可以支援，讓她相當感謝。

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