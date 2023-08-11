侯友宜承諾「台中捷運藍線一定要蓋」　盧秀燕留言力挺

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜11日在臉書貼出，他近日在台中市出席基層座談會，他承諾若未來當選總統，台中捷運藍線一定要蓋，吸引許多網友留言力挺，台中市長盧秀燕也留言感謝侯友宜，「侯市長相挺台中，秀燕萬分感激，挺捷運藍線的總統，就是挺台中的好總統！」

▲侯友宜承諾，他未來若當選總統，一定會支持蓋台中捷運藍線。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

侯友宜10日起到台中參訪2日，除了參拜各地廟宇、拜訪地方商家、在市場掃街外，也與地方基層舉行座談。侯友宜11日在臉書貼出座談會的演講片段，影片中他表示，「台中捷運藍線該做嗎？該做，捷運藍線（一旦）做好，捷運到哪裡，都更就到哪裡，且交通方便，減少空污、減少開車」。

侯友宜也以自己的經驗舉例，他說，「新北市在我的任內，逐步興建環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌，一條一條都蓋好，帶來了經濟產業發展，可以共構大樓，附近的產業也因為捷運帶動起來，因此台中捷運藍線一定要蓋」、「台中捷運藍線蓋到哪，發展就到哪，我當總統，我會做到！」

▲台中市長盧秀燕感謝侯友宜相挺台中。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

影片一出吸引許多網友留言力挺，盧秀燕也現身感謝侯友宜，「謝謝侯市長，要選總統的人都必須知道，我們台中有一條台灣大道直通海線的捷運藍線（台灣大道線），已經在中央等很久，都還沒有獲得中央批准，侯市長承諾當總統後能趕快批准，相挺台中，秀燕萬分感激」、「挺捷運藍線的總統，就是挺台中的好總統，捷運藍線一定要蓋，侯侯照起工！」

侯友宜後續也在留言處回覆盧秀燕，「民眾的需要，就是我們的必要，媽媽市長我們一起加油，我答應台中市民朋友，當選總統後絕對實現台中捷運藍線，挺台中市民」。