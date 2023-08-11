侯友宜承諾「當選蓋台中捷運」　盧秀燕：挺藍線的總統就是好總統

▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台中報導

國民黨總統參選人侯友宜今（11）日下午前往台中各地宮廟參拜，並與鄉親座談。在不少場合與民眾座談時他都提到，台中人殷切期盼的捷運藍線，他上任後一定會全力推動，讓台中發展更好，並帶動彰化、南投、苗栗等周邊縣市一起發展。對此，台中市長盧秀燕也表示，「挺捷運藍線的總統，就是挺台中的好總統！」展現侯、盧一條心。

侯友宜今下午也與立委參選人顏寬恒到大肚區與在地議員、里長、農會幹部及鄉親座談，現場湧入超過三百人，將活動中心擠得水泄不通，民眾爭相合照，氣氛熱烈。

侯友宜特別提到，中央資源不下放、政策不清楚，造成地方建設卡關，尤其台中人殷切期盼的捷運藍線，他上任後一定會全力推動，讓台中發展更好，並帶動彰化、南投、苗栗等周邊縣市一起發展。

侯友宜團隊也將這段談話放在臉書上，盧秀燕則在下面留言表示，「謝謝侯市長，要選總統的人都必須知道，我們台中有一條走台灣大道直通海線的捷運藍線，已經在中央等很久，都還沒有獲得中央批准，侯市長承諾當總統後能趕快批准，相挺台中，秀燕萬分感激」。

盧秀燕更說，「挺捷運藍線（台灣大道線）的總統，就是挺台中的好總統！捷運藍線一定要蓋，侯侯照起工！」。

