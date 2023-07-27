　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

職籃球星網愛正妹被偷拍！他標註全名上網販售　獲緩刑理由曝

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台灣職籃多位年輕球員遭側錄「網愛」不雅片上網兜售。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

台灣職籃多位球員在網路聊天室與正妹視訊時，遭側錄「網愛」手淫影像並於2020年間被人PO網販售，檢警循線查獲賣片網站主嫌余啟豪送辦，依《個人資料保護法》等罪判刑3年，另查獲男子王昭明涉提供偷拍片源、被害人多達26位、包含5名少年，一審依《個資法》判王男2年4月徒刑，上訴後，高院今（27日）酌減改判2年徒刑、緩刑5年，須提供200小時義務勞務，可上訴。

判決指出，余啟豪先前因販賣來源不詳的偷拍男性洗澡、性行為等不雅片，2017年被依妨害祕密罪判刑1年、緩刑3年定讞，但他從2019年6月起重操舊業，藉由經營「S網站」與「T網站」，專賣男性遭偷拍的各種不雅片，分成單片銷售新加坡幣26元到95元、會員制每月新加坡幣99元到289元上網看到飽等方案，採用國外刷卡方式收費。

據悉，遭偷拍的被害人，很多是在網路聊天室跟正妹聊天，禁不起正妹言語慫恿或肢體挑逗，對著鏡頭脫褲「網愛」手淫呼應，渾然不覺這些正妹是被人花錢指使，故意接近年輕、帥氣與體格好的對象，引誘被害人自慰加以側錄影像，偷拍者事後剪輯刪除正妹露臉畫面，因購買客源多為男同志，不想看到女生出現在片裡。

2020年9月間，有多位被害人發現自己遭偷拍的不雅片被人PO網販賣，趕緊報案求助。檢警蒐證發現賣片網站的「商品目錄」，不但看得到被害人全臉與自慰時的下體縮圖，甚至標註被害人全名、職業、就讀學校等個資，造成被害人二度傷害，手段相當惡劣。檢警據此查出被害人多達29人，包含多位台灣職籃現役球員，還有警消人員、網紅等，其中5人遭偷拍時還未成年。

余啟豪2020年12月19日被檢警搜索約談，到案都認罪，一審依《個資法》等罪判他2年10月徒刑、沒收犯罪所得新加坡幣31萬3000多元，折合台幣超過740萬元，二審日前加重改判3年徒刑，上訴最高法院審理中。

檢警並查出王昭明為余男的網站提供片源，按銷售金額採「王4余6」拆帳，經查獲研究所畢業、從事企劃工作的王男到案，王男所提供的「CCB」系列偷拍影片，被害人多達26位，其中5人是少年。王男全部認罪，辯稱影片是蒐集而來、並非他偷拍，王男全額繳回犯罪所得台幣41萬餘元，並與1位被害人達成和解。

一審認為王男已積極面對己非，依《個資法》等罪判他2年4月徒刑，檢方上訴指王男尚未賠償多數被害人、犯後態度欠佳，應加重改判。高院二審查明王男上訴期間，又跟多位被害人成立調解並支付賠償，被害人同意王男輕判與緩刑，今據此酌減改判王男2年徒刑、緩刑5年，須提供200小時義務勞務，並接受法治教育6場次，可上訴。

ET快訊
快訊／淡水血案！　妻尖叫逃出家滿臉血倒路邊
快訊／明5縣市「仍達颱風假標準」！
球星網愛正妹被偷拍！　被標註全名上網販售
快訊／金控公司遭重罰千萬！　理專A走客戶4381萬
BLACKPINK聯名瘋搶！　男星狂掃「店內全買光」驚人花費
高雄男要放颱風假　主管不准嗆：公司要你幹嘛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天使輪沉船處驚見「2公里油汙」南漂　海象惡劣除汙船無法出動

快訊／為了幾百元…夫拿剪刀猛刺頸部　妻逃出家滿臉血倒路邊

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

手機藏偷拍性愛片！18歲男硬上少女逼吞精　當庭自曝：我砲友很多

酒店少爺暗槓小費被炒！他撂人砸爛泊車台　警噴辣椒水制伏3煞

台82線小貨車跨雙黃線！衝對向「猛撞砂石車」碎片炸飛　駕駛昏迷

職籃球星網愛正妹被偷拍！他標註全名上網販售　獲緩刑理由曝

總統大選一面倒押賴清德　賭頭嚇得提早封盤！台中檢警緊盯

「昨天加班今天失業」　知名雞湯塊廠解雇糾紛圓滿落幕

墜港影片曝！高雄男颱風天又不熟路況　開車90度左轉直衝落海

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

天使輪沉船處驚見「2公里油汙」南漂　海象惡劣除汙船無法出動

快訊／為了幾百元…夫拿剪刀猛刺頸部　妻逃出家滿臉血倒路邊

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

手機藏偷拍性愛片！18歲男硬上少女逼吞精　當庭自曝：我砲友很多

酒店少爺暗槓小費被炒！他撂人砸爛泊車台　警噴辣椒水制伏3煞

台82線小貨車跨雙黃線！衝對向「猛撞砂石車」碎片炸飛　駕駛昏迷

職籃球星網愛正妹被偷拍！他標註全名上網販售　獲緩刑理由曝

總統大選一面倒押賴清德　賭頭嚇得提早封盤！台中檢警緊盯

「昨天加班今天失業」　知名雞湯塊廠解雇糾紛圓滿落幕

墜港影片曝！高雄男颱風天又不熟路況　開車90度左轉直衝落海

每年逾8千人罹口腔癌！醫：超過半數患者都有「2惡習」　

胡同燒肉跟進漢堡排專門店熱潮　新品牌趕工拼8月底前開幕

陳珮騏設計丈夫仙人跳！　被婆婆抓包「超叛逆反擊」網看傻：太狂了

天使輪沉船處驚見「2公里油汙」南漂　海象惡劣除汙船無法出動

韋禮安「造人計畫」避科技冷漠　送老婆錶決定權交給她

瓦格納「移駐白俄羅斯」局勢升溫！　波蘭、烏克蘭邊境增兵

台南消友會第一辦事處　致贈慰問金及工作獎勵金肯定第一大隊

女星遇醫療事故「15年來鼻子狂倒縮」　動刀21天後她終於笑了

裹著糖衣的陷阱　自由貿易是富國利己手法

快訊／為了幾百元…夫拿剪刀猛刺頸部　妻逃出家滿臉血倒路邊

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

社會熱門新聞

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

即／高雄男颱風天「連人帶車」落海

彫博前妻私訊被灌爆　她發文怒飆網友：搞清楚狀況

全聯先生酒後射鐵棍刺穿麥拉倫　毀損官司結局曝

超商浩克尿檢大麻陽性反應！IG神秘數字早露端倪

鳳梨道歉文被洗版！上千人怒喊「當面道歉」

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

鐵棍插千萬超跑玻璃　警：是邱彥翔

颱風前揪爬桃園最難山岳！70歲男失聯

慘遭彫博公審含冤2年　保母現況曝

護兒槓店家　醫師娘現身鞠躬道歉

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

7歲柔道新手慘成肉砧枉死　無照教練判9年定讞

殘殺少女、證人！雙桶屍命案主嫌二審仍判2個死刑

更多熱門

相關新聞

民宿發現隱藏攝影機　情侶火辣愛愛全被拍崩潰

民宿發現隱藏攝影機　情侶火辣愛愛全被拍崩潰

美國德州一對夫妻到馬里蘭州度假時，選擇住在當地一間民宿，然而2人魚水之歡後意外發現，屋主竟然在浴室等多個房間內安裝偷拍攝影機，一想到夫妻間私密的樣子全都被變態屋主看到，氣得上法院提告，並要求美元75,000元（約台幣234萬元）賠償金。

換臉A片案小玉「長髮+美甲」連律師也訝異

換臉A片案小玉「長髮+美甲」連律師也訝異

男按摩師廁所裝針孔　117女姓名、年齡全記下

男按摩師廁所裝針孔　117女姓名、年齡全記下

顏行書：雲豹下季洋將將讓大家驚艷

顏行書：雲豹下季洋將將讓大家驚艷

男靠近少女下體偷拍　10年逾1000人受害

男靠近少女下體偷拍　10年逾1000人受害

關鍵字：

偷拍側錄職籃網路聊天室網愛個資法

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

快訊／江宏傑宣布告贏福原愛！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

鳳梨被爆有女友還射後不理！

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

快訊／江宏傑「一輩子見不到怎麼辦」台律師：好幾次看到他的眼淚

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面