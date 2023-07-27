職籃球星網愛正妹被偷拍！他標註全名上網販售　獲緩刑理由曝

▲台灣職籃多位年輕球員遭側錄「網愛」不雅片上網兜售。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

台灣職籃多位球員在網路聊天室與正妹視訊時，遭側錄「網愛」手淫影像並於2020年間被人PO網販售，檢警循線查獲賣片網站主嫌余啟豪送辦，依《個人資料保護法》等罪判刑3年，另查獲男子王昭明涉提供偷拍片源、被害人多達26位、包含5名少年，一審依《個資法》判王男2年4月徒刑，上訴後，高院今（27日）酌減改判2年徒刑、緩刑5年，須提供200小時義務勞務，可上訴。

判決指出，余啟豪先前因販賣來源不詳的偷拍男性洗澡、性行為等不雅片，2017年被依妨害祕密罪判刑1年、緩刑3年定讞，但他從2019年6月起重操舊業，藉由經營「S網站」與「T網站」，專賣男性遭偷拍的各種不雅片，分成單片銷售新加坡幣26元到95元、會員制每月新加坡幣99元到289元上網看到飽等方案，採用國外刷卡方式收費。

據悉，遭偷拍的被害人，很多是在網路聊天室跟正妹聊天，禁不起正妹言語慫恿或肢體挑逗，對著鏡頭脫褲「網愛」手淫呼應，渾然不覺這些正妹是被人花錢指使，故意接近年輕、帥氣與體格好的對象，引誘被害人自慰加以側錄影像，偷拍者事後剪輯刪除正妹露臉畫面，因購買客源多為男同志，不想看到女生出現在片裡。

2020年9月間，有多位被害人發現自己遭偷拍的不雅片被人PO網販賣，趕緊報案求助。檢警蒐證發現賣片網站的「商品目錄」，不但看得到被害人全臉與自慰時的下體縮圖，甚至標註被害人全名、職業、就讀學校等個資，造成被害人二度傷害，手段相當惡劣。檢警據此查出被害人多達29人，包含多位台灣職籃現役球員，還有警消人員、網紅等，其中5人遭偷拍時還未成年。

余啟豪2020年12月19日被檢警搜索約談，到案都認罪，一審依《個資法》等罪判他2年10月徒刑、沒收犯罪所得新加坡幣31萬3000多元，折合台幣超過740萬元，二審日前加重改判3年徒刑，上訴最高法院審理中。

檢警並查出王昭明為余男的網站提供片源，按銷售金額採「王4余6」拆帳，經查獲研究所畢業、從事企劃工作的王男到案，王男所提供的「CCB」系列偷拍影片，被害人多達26位，其中5人是少年。王男全部認罪，辯稱影片是蒐集而來、並非他偷拍，王男全額繳回犯罪所得台幣41萬餘元，並與1位被害人達成和解。

一審認為王男已積極面對己非，依《個資法》等罪判他2年4月徒刑，檢方上訴指王男尚未賠償多數被害人、犯後態度欠佳，應加重改判。高院二審查明王男上訴期間，又跟多位被害人成立調解並支付賠償，被害人同意王男輕判與緩刑，今據此酌減改判王男2年徒刑、緩刑5年，須提供200小時義務勞務，並接受法治教育6場次，可上訴。