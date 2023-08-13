超狂路霸！高雄轎車違停堵死停車場出入口　他氣炸：給你停就好





▲高雄一輛轎車違停堵死停車場出入口，害得其他車輛無法出入通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

超狂路霸！高雄楠梓區一處私人停車場11日深夜竟遭一輛轎車擋住出入口，民眾見狀氣炸PO網，直呼「整個停車場車子進不去、出不來，就給你停就好，打給警察還沒用。」對此，警方則說明，已針對違停車輛拍照逕行舉發，但因該處為私人土地，必須由受害人提告強制罪後，警方才能依法查扣拖吊車輛。

一名網友在地方社團「我是楠梓人」PO出一段影片，內容可見一輛轎車停在黃色槽化線上，直接擋到楠盛街一處私人停車場的出入口，害得其他車輛根本無法出入通行。原PO氣炸表示，整個停車場車子進不去、出不來，就給你停就好，打警察還沒用。

楠梓警分局指出，經警方到場了解，該車由於前懸位於道路上，且位於私人土地車庫前方，已構成妨礙他人、車通行違規停車，已針對違停車輛拍照逕行舉發。

▲警方表示，畫有網狀線的空間位於水溝蓋內側，原則上屬於私人土地，必須由受害人提告強制罪後，警方才能依法查扣拖吊車輛。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，由於該車並不屬於重大違規，且畫有網狀線的空間位於水溝蓋內側，原則上屬於私人土地，網狀線也為地主私自畫設，時值深夜，拖吊車並未運作。

警方表示，倘若私人停車場出入口遭阻擋，若影響土地使用人通行權，屬不法侵害他人權利，必須由受害人提告強制罪後，警方才能依法查扣拖吊車輛，警方提醒民眾勿當路霸，以免觸法。

另外，因該車由於前懸位於道路上，依道路交通管理處罰條例第56條1項5款，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，可處新台幣600-1200元罰鍰。