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亞洲國際郵展登場！全球最貴「一分洋紅」郵票曝光　價值2.6億元

▲▼首次在亞洲展出，世界最珍貴郵票「英屬蓋亞那一分洋紅」價值2.6億元，現身亞洲國際郵展吸引不少人朝聖。（圖／中華郵政）

▲世界最珍貴郵票「英屬蓋亞那一分洋紅」價值2.6億元，首次現身亞洲國際郵展吸引不少人朝聖。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

台北2023第39屆亞洲國際郵展今(11日)起連5天登場，26個國家地區及89攤位參展，展出1050框國內外比賽獲獎珍貴郵票，其中最受矚目的則是首次在亞洲展出，世界最珍貴郵票「英屬蓋亞那一分洋紅」，價值高達2.6億元，吸引不少人朝聖。

亞洲國際郵展今起至8月15日在台北世貿一館A區開展，以「Wandering in the Stamp World 方寸世界 任君遨郵」為主題，展示約1050框國內、外從比賽中脫穎而出的優秀郵票。

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珍郵亮點包含「華郵第一古封」、「郵政商票實寄封」及「台灣郵票實寄封」等經典華郵，其中最受矚目的為首次在亞洲展出，世界最珍貴郵票「英屬蓋亞那一分洋紅」，價值高達2.6億元。

▲▼台北2023第39屆亞洲國際郵展今(11日)起連5天登場。（圖／中華郵政）

▲▼台北2023第39屆亞洲國際郵展今(11日)起連5天登場。（圖／中華郵政）

▲▼台北2023第39屆亞洲國際郵展今(11日)起連5天登場。（圖／中華郵政）

「英屬蓋亞那一分洋紅」郵票源於1856年初，因預訂郵票未按時到達，為應急，當地報社緊急印刷郵票，由於設備簡陋，郵政局長在每枚郵票上簽字防偽造，當時發行幾種面值、多少枚，都未作記錄，人們原認為只發行4分面值一種，直到1873年，住英屬蓋亞那首都喬治敦的15歲小集郵愛好者弗農·沃恩(Vernon Vaughan)，在家中閣樓舊文件發現貼在舊信封上的這枚前所未見郵票，開啟該枚票傳奇一生，從以約1.5美元賣出，到最近以830萬美元由英國郵商Stanley Gibbons拍回，140多年時間內，這張小紙片身價翻了數百萬倍。

行政院長陳建仁今出席開展典禮，致詞時表示，他本身就是集郵者，哥哥念高雄中學時創立雄中集郵社，把郵票貼成一個世界地圖，當時滿有名氣的，集郵有很多好處，可以增加很多知識和益智，包括人文、大自然和對世界各國的了解，還可以怡情，集郵過程心情愉快，另透過郵票互相交流以郵會友；他小時候曾為了集郵，忘掉吃飯時間。這次亞洲國際郵展每天有不同主題，包括寶島風情、美食文化等，還有一張價值2.6億元「英屬蓋亞那一分洋紅」珍貴郵票。

▲▼台北2023第39屆亞洲國際郵展今(11日)起連5天登場。（圖／中華郵政）

▲台北2023第39屆亞洲國際郵展今(11日)起連5天登場。（圖／中華郵政）

交通部長王國材表示，這次中華郵政舉辦亞洲國際郵展，包括亞洲、非洲、大洋洲共26個國家和地區參展，展示約1050框，有89個攤位，具國際性並透過郵票文化交流；郵票代表國家的名片，也代表一國文化、風土民情，郵票最吸引人的地方是背後的故事，每一枚郵票都有動容的故事，目前國際觀光客來台已到340萬人次，今年達600萬國際旅客沒問題，歡迎全世界各國和台灣民眾到郵展看看郵票。

中華郵政表示，郵展主題區以台灣意象結合世界各國特色郵票，配合每日主題打造5大主題區域，包含入口沉浸式「奇幻郵票廊道」、呈現台灣之美的「寶島風情區」、富有童趣活潑氛圍的「舞動青春區」、展現台灣特色美食及伴手禮的「美食文化區」及展示不同工藝特性郵票的「經典郵品區」，帶領民眾透過郵票視角，遨遊方寸世界。另還有傳遞防疫全球一體與人文關懷的「防疫你和我」專區。

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