柯文哲昔力挺中資廠商今遭中企沒收　王定宇：想起來頭皮發毛

▲柯文哲出席第二波募款小物開箱記者會。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲，在台北市長任內力挺「南海控股」為「台北雙子星捷運聯合開發案」的最優申請人，後來行政院投審會以「國安疑慮」為由，駁回南海控股的申請資格後，柯文哲以「國家願景、主權意識都是屁話」怒轟行政院的審議結果。不料近日傳出南海控股遭中國國企「沒收」9.41％股份。民進黨立委王定宇對此直呼，「想起來都頭皮發毛」，並怒轟柯市府的決策才真的是把國家願景、主權意識當成屁話！

根據香港媒體報導，8月3日中國國企「中央金融企業中信集團」旗下的「中信資本控股有限公司」沒收南海控股9.41％的股份。然而，報導中所指的南海控股集團，其實在2018年柯文哲擔任市長任內，曾參與過台北雙子星開發案的申請，最終，遭行政院投審會以「國安疑慮」為由，駁回南海控股的申請。

柯文哲當時面對這樣的結果，語出驚人以「國家願景、主權意識都是屁話」等言論砲轟行政院，甚至不滿表示，該案花太多時間審查，不給過的話，5天就該告訴他，不要花5個月浪費時間。

不料日前南海控股的股份遭到中國國企沒收，面對這樣的局面，民進黨立委王定宇今（11日）在臉書引述《自由時報》報導指出，2018年12月柯市府將南海控股選為台北雙子星開發案的最優申請人，投審會在經歷5個月的審查後，認定南海控股與中國市場淵源及關聯極深，易受中國政策影響，而該案是大台北地區重要交通樞紐，涉及國家安全議題，因此駁回。

王定宇說，《自由時報》的報導還提到，南海控股早就傳聞和中國國企「中信集團」關係匪淺，南海控股主席于品海2019年5月接受台灣週刊訪問時，表示中信集團是沒有南海控股的股份，「但下面證券公司、基金有沒有買，誰知道」。事實上，南海控股早在2022年，就傳出未能履行部分到期的財務義務，而導致部份擔保資產被凍結的狀況，更因無法按時發表業績，從2022年4月起就被港交所停牌至今。

王定宇直言，如果當時按照柯文哲決策，現在台北的首都交通門面已經是由中共太子黨的中國國企控制了，想起來都頭皮發毛。至於柯文哲是不懂裝懂講X話博聲量？或是故意讓中共資本控制國家門戶？這就交由大家判斷了！

不過柯文哲今針對南海控股遭中國國企沒收股權受訪時回應，當時有意見的是為什麼要花5個月才能判定他是中資？如果判定是中資，那他也沒有意見，就程序照走。柯文哲強調，他不高興的是，政府判定一個公司是不是中資，要花5個月，怎麼那麼沒有效率。