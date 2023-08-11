內參民調追上賴清德　柯文哲：民進黨的執政還是太傲慢

▲柯文哲第二波募款兌換小物開箱記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲陣營日前傳出內參民調已跟民進黨總統參選人賴清德在誤差範圍內，對此，柯文哲11日受訪時說，賴清德還是有民進黨的包袱，「下架民進黨的社會氛圍」全國走一趟還是很清楚，「這幾年民進黨的執政，還是太傲慢了」；且賴的策略是別人攻擊民進黨，他最後跟民進黨切割就可以了，「你要切割民進黨，民進黨就會袖手旁觀」。

柯文哲說，有一次在節目專訪時說，如果是4組候選人，「不用講，反正賴清德現在就可以開香檳了，就直接躺平選舉就可以了，這非常清楚」；但柯認為，歷史上有它的必然因素也有偶然因素，在過程當中，會有什麼變化現在不曉得。

柯文哲說，政治固然有世俗的一面，但是還是有理想的一面，就是儘量依照自己的理想去做，真的是不得已的時候才要做最小的妥協，但是我們還是要有理想擺在前面。

至於內參民調和賴清德差距縮小，柯文哲說，賴清德還是有民進黨的包袱，坦白講，今天下架民進黨的社會氛圍，自己全國走一趟還是很清楚，「這幾年民進黨的執政，還是太傲慢了」，累積的民怨也不是一天可以解決的。

柯文哲說，賴清德的策略是反正你們攻擊民進黨，他最後跟民進黨切割就可以了，「可是凡事有利有弊，你現在跟民進黨切割，很明顯的那些英系的每個都開始袖手旁觀了，大家就站在旁邊看也不動」。

「還有一點，他總是要跟老百姓講清楚政策是什政策」，柯文哲說，最近聽到一句話還蠻有意思，現在不是要苦民所苦，是要「解民所苦」；此外，賴清德不管講什麼政策，人家馬上釘他一句話，「你都在民進黨政府裡面8年了，你現在說要做什麼，那為什麼以前不做？一句話他就倒了」。

柯文哲說，政治上不能只要好處不要壞處，你要切割民進黨，民進黨就會袖手旁觀；你說要做什麼新的，人家馬上問你那你為什麼過去不做。所以凡走過必留下痕跡，每個人就把它最好的一面拿出來，當然也不要去否定過去的成績或是錯誤，就比較誠實地來爭取選民的支持。