北市斯文首善社宅暴雨狂噴水　柯文哲：有保固期趕快去修好

▲「斯文首善」社會住宅10日發生淹水、滴水。（圖／陳炳甫、陳怡君辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

雙北地區10日下午降下大雨，沒想到由前台北市長柯文哲任內興建完工的公辦都更「斯文首善」，竟發生地下停車場水管漏水，猶如瀑布，連一樓大廳地面也積水，引來外界批評。對此，柯文哲11日說，如果有漏水就趕快去修理，也要看看是哪個地方漏水，「反正這房子都有保固期，所以有漏水就趕快去修好」。

至於昨拋出居住正義政策，柯文哲說，因為他實際蓋過社會住宅，「我認為大概維持1萬戶在開工是上限，因為再超過就會超過整個台北市政府的負荷」，不是不能做，會造成相當大的壓力，「你想想看，工務局平常就要水溝、路燈、修馬路就已經要做，額外再增加，我想維持1萬戶在開工大概就是上限」。

柯文哲認為，所以每個縣市要算出隨時在開工狀態下房子最多是多少，大概再估計需要多少，這樣就能估計出每個社會住宅要多少時間。柯直言，要很誠實的跟國民講，不要幻想一天可以解決，也不要幻想2、3天可以解決，「但國家什麼事都不做，就永遠不能解決」。

柯文哲表示，這就是過去在看台灣社會最大問題，都沒有長期計畫、都要炒短線，「這也是為什麼大撒幣政策在現階段會最流行，因為做事情太花力氣，錢花一花補貼最快」。