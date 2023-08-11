南海控股被陸國企沒收　她酸柯文哲短視近利：意圖草率放行毫無遠見

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

2018年曾投標台北市雙子星聯合開發案的南海控股公司，日前傳遭中國國企中信集團沒收。時任台北市長柯文哲曾為護航南海控股槓上投審會，並脫口「國家願景、國家主權意識都是屁話。」基進黨台北黨部主委吳欣岱11日表示，慶幸4年前投審會擋下雙子星案。柯為在任內拼動工而製造壓力，意圖草率放行才是真正無遠見和國安意識的做法。

柯文哲在台北市長任內，辦理「台北車站雙子星捷運聯合開發案」，選出香港商「南海控股」為最優申請人，柯文哲一路力挺，多次砲打中央，就連競選對手連勝文也支持、痛批蔡政府「超大土包子」。投審會以國安疑慮駁回後，柯文哲不滿該案花過多時間審查，更痛批「國家願景、國家主權意識在我看來都是屁話。」

對此，吳欣岱回顧台北市雙子星聯合開發案，2018年時由市府分別設下「資格標」、「規格標」、「價格標」招標，最後由南海控股以超出底價很多的優惠條件而勝出。

吳欣岱指出，隨後接受投審會審核時，由於未能清楚說明股權結構、資金來源，耗時五個月駁回此案。同一時間，柯文哲於市議會的市政報告中公開抱怨，投審會審核太慢，每拖一個月台北市就損失二十億經濟效益，甚至語帶恐嚇說「後續法律的併發症，投審會自己要思考看看」。

吳欣岱指出，南海控股董事會主席于品海，不只是中天電視台的前身《傳訊電視》負責人，後來還併購被美國胡佛智庫認證是中共大外宣的《多維》新聞網，事業也和中國太子黨等權貴關係密切，背後的紅色資本呼之欲出。而昨日南海控股遭中國國企沒收的新聞，做實最初投審會中資集團的指控。

吳欣岱提出2個疑點表示，首先2019年反送中運動，無視香港即將被中共控制的影響和于品海背後明顯的紅色資本，由市政府做出「南海控股背後沒有中資」的結論，是市府失職還是刻意放行？其次，柯文哲是否認同投審會在國家重要建設的投資中，審核中資介入的必要性？

吳欣岱質疑，若柯認同政府審核中資介入的必要性，為何當時不斷製造媒體及輿論壓力，要求五天內應有審核結果？難道不知道投審會的審查過程必須行政中立，外界干擾和政治壓力都可能造成草率放行的結果？

吳欣岱強調，當初南海控股由價格標「大幅讓利」得標可以看出，中國以商逼政，讓利以求介入的手段不限於服貿。若當初未被投審會擋下該投資案，現在不僅可能成為爛尾樓，甚至可能已被中國掌握台灣經濟要害，讓其他民主國家盟友無法放心投資台灣。

對於柯文哲說法，吳欣岱痛批，柯脫口說出「國家主權都是屁話」這種短視近利的言行，其實是為了在任期內拚動工而草率放行的做法，毫無遠見和最基本的國安意識。