王冠鈞爭議多！柯辦稱嘉義選哲之友會會長人選未定　他貼海報批鬼扯

▲王冠鈞被爆前科累累。（圖／翻攝王冠鈞臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲26日將舉辦嘉義台灣選哲之友會，總會長由王冠鈞擔任，而王過去有架設經營賭博網站、多起暴力討債行為爭議，引起討論。柯文哲競選辦公室僅回應，人選仍在審核中，對此，民進黨前青年部主任吳濬彥貼出相關活動海報，並表示，海報上幹部名單不僅總會長確定，連副會長跟執行長幾個也都已經排好了。

王冠鈞去年代表民眾黨參選議員時，就被爆出曾因觸犯《刑法》妨害自由罪（私行拘禁）被判刑。吳濬彥指出，王冠鈞他的快樂好朋友們架設經營賭博網站、犯下多起暴力討債行為，教唆少年去對欠債人恐嚇，噴辣椒水、潑漆、灑冥紙，有受害者被帶去王冠鈞住處，王冠鈞與同夥人分別徒手、持球棒、衣架等物毆打被害人。

吳濬彥表示，被害人不僅被強迫脫衣拍攝裸體影片，王冠鈞在旁邊監看；還被王冠鈞同夥共犯，手持打火機燃燒被害人下體陰毛致傷。王冠鈞因犯私行拘禁罪，在第556、728號判決判處有期徒刑各4月，應執行有期徒刑6月。

對於相關爭議，柯文哲競辦發言人李有宜回應，總會長人選會經過總會審核，目前都還在作業中，正式人選以總會發布為主。

對此，吳濬彥直言，柯文哲這種切割法真是看都沒看過！怎麼可以臉不紅氣不喘說這種鬼扯呢？嘉義台灣選哲之友會，成立大會在本月26日，距離今天只剩16天。

吳濬彥表示，大會的時間跟地點跟名單都已經發出去宣傳動員，海報上幹部名單不僅總會長確定，連副會長跟執行長幾個也都已經排好了，「現在說名單還在審核，真的是只有柯文哲黨才說得出這種鬼話。」

