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「讓上課變有趣」女師同時和2學生愛愛　還想「劈腿第3男」被捕

「讓教學變有趣」女師同時和2學生愛愛　還想「劈腿第3個」被捕。（圖／翻攝自Instagram）

▲女老師因為性侵罪成被判入獄。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

加拿大34歲女老師瑪麗安娜(Marianna Riossi)被控在高中任教時，同時和2名15歲與16歲男學生發生性關係，其中一名受害者後來發現老師竟然劈腿別人，才決定將事件舉報出來，她近來被宣判入獄4年。

在多倫多郊區約克(York)當地天主教高中任職的瑪麗安娜，被控2016年9月在校內結識受害者後，透過簡訊拉近2人關係，並且在10月至12月間多次發生性關係，幾個月後她的態度卻突然變得冷淡，要男學生不要再和她聯絡，否則她就要向學校舉報她被騷擾。

瑪麗安娜之所以要結束這段感情，是因為她在另外一所學校工作時，喜歡上另外一名男學生，並且也發生性關係。第二名受害者後來發現瑪麗安娜再度移情別戀，與第三名男學生要好，便於2018年向警方報案。

警方接到報案後，在瑪麗安娜的座車上採集到男學生體液，並且發現她與2名學生的大量傳情簡訊，數量多達15,500則，而將她逮捕。

當地媒體報導，瑪麗安娜於2012年獲得教師資格，並且成為信譽良好的教師，還有學生在網路上為她評鑑分數時，給予接近滿分的分數，並留下「她讓上課變有趣」的極高評價，被指控3項性侵與性剝削罪名的她，近來判決結果終於出爐，判處4年刑期。

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