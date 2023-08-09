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老公罹癌婚禮前一天病逝！　她3年後用「冷凍精子」順利產女

▲▼老公罹癌婚禮前一天病逝！　她3年後用「冷凍精子」順利產女。（圖／翻攝自Facebook／Sian Goodsell）

▲希恩在老公病逝後順利用提早冷凍起來的精子產下女兒。（圖／翻攝自Facebook／Sian Goodsell）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名女子的丈夫罹癌過世，而丈夫在生前就已經將精子冷凍保存，因此她選擇在丈夫離開3年後，開始進行試管受精，最後成功生下一名女兒。儘管女兒因早產的緣故，在新生兒加護病房住了17周，但最後仍健康出院返家，讓女子直呼，「一定是爸爸在身邊陪著她！」

根據《鏡報》報導，來自澳洲的護理師希恩（Sian Goodsell）和丈夫傑森（Jason Goodsell）於2014年在交友軟體上認識，兩人迅速墜入愛河，交往3年後，而傑森在2017年情人節向希恩求婚，沒想到在求婚6天後，傑森就被診斷出罹患第4期大腸癌和肝癌。

希恩說，他們決定在投入癌症化療前，先將傑森的精子冷凍保存起來，以確保未來還能有孩子。結果，傑森在積極治療2年之後，仍在2019年5月3日晚上去世，當時他們正在準備隔天的婚禮。

傑森過世3年多後，希恩決定將傑森的精子從冷凍中取出，透過試管受精的方式，想要繼續懷上他們倆的孩子。希恩說，她第一次植入胚胎後就成功懷孕了，沒想到懷孕初期非常順利，卻在第6個月時早產，女兒瑪蒂爾達（Matilda）在2022年12月26日出生時僅500公克，「我是一名護理師，我知道這有多危險。」

希恩說，「我沒能抱抱她，她就被帶走了，她自主呼吸15分鐘後，就插管送進新生兒加護病房。」後來瑪蒂爾達還出現壞死性小腸結腸炎（NEC），緊急手術後撿回一命，但最終在加護病房住了17周才出院。

希恩感動表示，孩子能平安回家，一定是因為爸爸陪在她身邊的緣故，「她做起鬼臉來的樣子，看起來就跟她爸爸一樣，雖然作為一名單親媽媽很累，但這是我做過最好的事。」

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