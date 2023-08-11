加油不熄火！員工好心提醒...奧客竟揮拳狂毆　還拿刀恐嚇

記者戴上容／新北報導

新北市淡水加油站發生暴力事件！新北市21歲曾姓男子開車進加油站後，未依規定熄火，加油站員工賴男提醒一句「加油須熄火」，曾男瞬間暴怒，揮拳毆打賴男臉、頸部，曾男施暴後，又返回車內拿刀恐嚇。昨晚10點，受害賴男持驗傷單到派出所報案，淡水警方調閱監視器畫面以車追人，將於今11日通知曾男到案說明依法究辦。

▲▼ 曾姓男子不爽加油站員工賴男提醒「加油須熄火」，竟然暴力相向持刀恐嚇。（翻攝自《社會事新聞影音》 ）

據了解，曾男昨天(10日)凌晨5時許，開車載2名友人到新北市淡水區中正東路加油站加油，曾男停車後卻未依規定熄火，22歲加油站員工提醒「加油須熄火」，卻惹怒曾男與同行2友下車理論。

過程中，曾男動手推賴，不斷罵三字經，後來出拳毆打賴男臉部、頸部，另名加油站員工擋勸不成。賴男遭打後，嚇得躲開，曾男仍怒氣未消轉身回車內，拿出一把疑似西瓜刀作勢恐嚇，曾男不見賴男蹤影，旋即與2友上車飆速離開，事後有人將曾男毆人監視器畫面上傳LINE社群《社會事新聞影音》引發熱議。

淡水警方表示，被害人11日晚間10時許，已持驗傷單向轄區警方報案並提告傷害，警方受理調閱沿路監視器畫面以車追人，鎖定涉嫌人身分，將通知涉嫌人到案說明，全案朝傷害、社會秩序維護法方向偵辦。