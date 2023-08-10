快訊／硬槓黨紀？徐耀昌挺郭台銘「下架國民黨」　考紀會回應了

▲郭台銘苗栗造勢，徐耀昌激動力挺。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，今（10）日在苗栗舉行第二場造勢，除縣長鍾東錦外，議長李文斌、前縣長徐耀昌也都來站台相挺。徐耀昌致詞時更激動表示，不光要請民進黨下架，更要下架國民黨，讓國民黨徹底反省，「郭台銘當總統，明天會更好！」針對此番言論是否踩了黨紀紅線，國民黨考紀會主委黃怡騰回應，對於這些言行，地方黨部、各地黨員都會彙報給考紀會，不管是對國民黨負面的、還是正面的，都會去調查、了解、追蹤；如果有違反黨紀的言行，定期也都一定會處理。

郭台銘今日晚間在苗栗舉行第二場造勢，徐耀昌前來相挺，致詞時激動表示，國民黨在政黨輪替的大前提下一直執政，感謝各位先知卓見，讓國民黨只有3萬低票落選，最高12萬票就是鍾東錦，就是這種精神，不光要請民進黨下架，更要下架國民黨，讓國民黨徹底反省，「郭台銘當總統，明天會更好！」

徐耀昌說，「我是退休公務人員，不管國民黨過去怎麼對苗栗，但也沒有照顧苗栗，上次九合一，用選票唾棄國民黨，這次總統，也要用選票支持郭台銘！」

面對徐耀昌的「激情演說」恐違國民黨中常會日前通過的《黨員行為規範》，國民黨考紀會主委黃怡騰回應，對於這些言行，地方黨部、各地黨員都會彙報給考紀會，不管是對國民黨負面的、正面的，都會去調查、了解、追蹤。黃強調，如果有違反黨紀的言行，定期也都一定會處理，最近一次考紀會將在9月初開會，屆時會把這些來自各地的通報案件進行討論跟處理。