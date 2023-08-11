恐怖車禍「2人消失」　轎車2秒剷平檳榔攤！路人合力搬車救女

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市林森東路9日晚間發生一起驚悚的撞擊事故，意外波及路旁檳榔攤女員工及男性顧客。稍早車輛撞擊畫面曝光後，《ETtoday新聞雲》也取得遭車輛撞擊檳榔攤女員工受困車下被附近民眾搶救出來的熱血畫面。檳榔攤老闆也對於搶救自家員工的熱心民眾及路人相當感激。

影片中可見，女員工及男性顧客在檳榔攤有說有笑，不料突遭一輛灰黑色轎車高速撞上，隨後兩人從畫面中消失，整個過程僅2秒，完全來不及反應，只留下檳榔攤整個碎屑滿地，水龍頭也因撞擊受損，水花四濺。

▲嘉義林森東路檳榔攤無故遭車禍波及，現場怵目驚心 。（圖／讀者提供）

附近民眾見狀，紛紛上前關心駕駛及無故遭波及女員工、男顧客，後來經初步討論，幾人開始試圖先將肇事駕駛拉出，隨後卻發現女員工也被壓在車下，眾人徒手將車輛搬起，試圖將傷者拉出，但因為空間有限，加上車體重量，前後試了幾次後，才總算先把車身挪開，並拉出被壓在車下的女員工。

救護人員到場後，發現現場是2輛汽車的擦撞事故，當時其中一部汽車試圖迴轉，不料撞上對向車輛後，一路失控衝向附近檳榔攤，現場2名傷者分別為46歲檳榔攤女員工及63歲男顧客，2人神情痛苦，雙雙躺在地上等待救援，所幸2名傷者經初步檢查皆意識清楚，僅臉部、肢體擦傷及疼痛。

▲檳榔攤被撞瞬間。（圖／讀者提供）

受傷的女員工表示，當時她在店裡包檳榔時，不知道怎麼了，只突然聽到「碰」一聲，隨後就倒在地上了，而且全身痛到不行。救護人員到場後，為傷者上頸圈、長背板、清洗傷口、包紮止血，隨後將2人送往嘉基醫院救治，相關肇事原因由警方調查中。

嘉義市政府消防局呼籲，行經路口時須放慢車速注意左右來車，車輛路口轉彎或變換車道時應注意左右後視鏡有無來車，並提前打方向燈，警示後方來車減慢速度防止追撞，多一分注意就可減一分災禍，以確保行車安全。

▼民眾合力救人。

▼熱心民眾抬車救出受困車下的女員工 。（圖／讀者提供）