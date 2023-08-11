小黃逆向撞車　目擊者驚見「後座藏血屍」！他鬆口：我殺了人

▲ 肇事駕駛被眾人攔下，車上發現一具男屍，現場聚集圍觀群眾。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞發生一起恐怖事件，一輛計程車逆向撞車後企圖逃逸，目擊者合力逼他停車，卻發現他滿臉是血，未料逼問之下他竟脫口稱自己剛剛殺了人，後座還藏著一具男屍，而死者就是這輛計程車車主，兩人的關係及犯案動機仍在調查。

根據《中國報》，這起事件發生於登嘉樓州首府瓜拉登嘉樓，一名29歲男子11日午夜約12點半駕駛一輛計程車，逆向猛撞對向轎車後企圖肇逃，被轎車駕駛及其他機車騎士逼到靠路邊停。

目擊者發現計程車駕駛滿臉是血，沒想到逼問之下他竟鬆口說出「我殺了人」，眾人隨後在後座發現一具已經面目全非的男屍，難以辨認身分。

警方獲報趕抵後逮捕兇嫌，並在車上搜出一把疑似為凶器的刀械。死者是51歲男子莫哈末拉迪夫，也就是計程車車主，已被送往解剖驗屍，兇嫌則因手部受傷送醫治療。

死者全職開計程車超過8年，身後留下遺孀及20歲兒子、16歲女兒，最後一次和家人聯絡是在10日晚間約8點，當時他和老婆通電話，稱正在載完客人返程的路上。兒子受訪表示，爸爸平時人際關係良好，從沒聽過他和人起爭執或結仇，也不曾提起兇嫌，且通常載的都是熟客，呼籲外界不要胡亂揣測父親死因，一切交由警方調查。

女兒則透露，爸爸當天下午接她放學回家，出門載客前還對她說，「妹妹，等一下，爸爸要先走了！」但平常爸爸接她下課時很少特別交代什麼，直到得知爸爸遇害，才想起這句話似乎有些詭異，沒想到一語成讖。