　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小黃逆向撞車　目擊者驚見「後座藏血屍」！他鬆口：我殺了人

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 肇事駕駛被眾人攔下，車上發現一具男屍，現場聚集圍觀群眾。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞發生一起恐怖事件，一輛計程車逆向撞車後企圖逃逸，目擊者合力逼他停車，卻發現他滿臉是血，未料逼問之下他竟脫口稱自己剛剛殺了人，後座還藏著一具男屍，而死者就是這輛計程車車主，兩人的關係及犯案動機仍在調查。

根據《中國報》，這起事件發生於登嘉樓州首府瓜拉登嘉樓，一名29歲男子11日午夜約12點半駕駛一輛計程車，逆向猛撞對向轎車後企圖肇逃，被轎車駕駛及其他機車騎士逼到靠路邊停。

目擊者發現計程車駕駛滿臉是血，沒想到逼問之下他竟鬆口說出「我殺了人」，眾人隨後在後座發現一具已經面目全非的男屍，難以辨認身分。

警方獲報趕抵後逮捕兇嫌，並在車上搜出一把疑似為凶器的刀械。死者是51歲男子莫哈末拉迪夫，也就是計程車車主，已被送往解剖驗屍，兇嫌則因手部受傷送醫治療。

死者全職開計程車超過8年，身後留下遺孀及20歲兒子、16歲女兒，最後一次和家人聯絡是在10日晚間約8點，當時他和老婆通電話，稱正在載完客人返程的路上。兒子受訪表示，爸爸平時人際關係良好，從沒聽過他和人起爭執或結仇，也不曾提起兇嫌，且通常載的都是熟客，呼籲外界不要胡亂揣測父親死因，一切交由警方調查。

女兒則透露，爸爸當天下午接她放學回家，出門載客前還對她說，「妹妹，等一下，爸爸要先走了！」但平常爸爸接她下課時很少特別交代什麼，直到得知爸爸遇害，才想起這句話似乎有些詭異，沒想到一語成讖。

ET快訊
租百坪豪宅！工程師「斜槓」大麻自耕農　高科技設備全被抄
增至55死！夏威夷降「火雨」畫面曝光
「不敢想投到40歲」　王溢正被樂天交易：怎麼會是我？
塞在路上「車內全焦屍」！　夏威夷野火吞沒道路
正妹刺青師遭家暴！被打到癱瘓恐永遠臥床
整座小鎮燒成廢墟！　夏威夷居民「只有幾分鐘可逃」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沖繩知事玉城丹尼諾「年底前訪台」！　7月剛訪陸會李強

大韓航空接恐嚇電話「要炸掉飛機」　南韓各機場加強安檢

小黃逆向撞車　目擊者驚見「後座藏血屍」！他鬆口：我殺了人

麥當勞冰庫內「侵犯少女實習生」　英分店主管噁辯：不是故意的

夏威夷野火吞沒道路！民眾整晚被火追著跑　慘困車龍燒成焦屍

增至55死！夏威夷降「火雨」畫面曝光　150年榕樹遭焚燒

發現20歲妹和丈夫外遇1年　30歲姊氣炸掏槍「射爆她的臉」

11歲女童遭繼父性侵懷孕！　醫院逼她「生下來」　拒幫墮胎

美日韓同盟更加緊密！　日媒：三國元首峰會未來「每年一次」

整座小鎮燒成灰！夏威夷居民「只有幾分鐘可逃」　下班驚覺家沒了

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

阿金進籠當模特兒「以為被關」　頭低低眼神逐漸哀怨...媽笑翻

沖繩知事玉城丹尼諾「年底前訪台」！　7月剛訪陸會李強

大韓航空接恐嚇電話「要炸掉飛機」　南韓各機場加強安檢

小黃逆向撞車　目擊者驚見「後座藏血屍」！他鬆口：我殺了人

麥當勞冰庫內「侵犯少女實習生」　英分店主管噁辯：不是故意的

夏威夷野火吞沒道路！民眾整晚被火追著跑　慘困車龍燒成焦屍

增至55死！夏威夷降「火雨」畫面曝光　150年榕樹遭焚燒

發現20歲妹和丈夫外遇1年　30歲姊氣炸掏槍「射爆她的臉」

11歲女童遭繼父性侵懷孕！　醫院逼她「生下來」　拒幫墮胎

美日韓同盟更加緊密！　日媒：三國元首峰會未來「每年一次」

整座小鎮燒成灰！夏威夷居民「只有幾分鐘可逃」　下班驚覺家沒了

沖繩知事玉城丹尼諾「年底前訪台」！　7月剛訪陸會李強

Hyundai新一代Santa Fe全球首發！轉型多功能7人座、有寬敞大空間

夫中風子自閉...雲林婦車禍斷收入　警助轉介通報渡難關

桌上好香！腋下塞「鳳眼柴」探鼻子逼近　家人笑：你才剛吃飽

「右Shift鍵」超廢！　網曝強大功能：看YouTube超好用

自稱幣商詐騙！檢警抄虛擬幣洗錢水房　扣千萬現金+1萬泰達幣

「雖然老、還是可以打」　藍寅倫加入台鋼：態度拿出來

大韓航空接恐嚇電話「要炸掉飛機」　南韓各機場加強安檢

楊懿軒強吻被反咬「嘴唇直接流血」　洪暐哲羞認：力道沒控制好

7監所買到不合格防彈背心　惡劣廠商不認錯！檢請求重判

陸女坐按摩椅「頭髮被絞」　痛到崩潰不斷哭號：救我

國際熱門新聞

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

搬運工倒在世界第2高峰K2！無人救援活活等死

煉獄！夏威夷像被炸彈炸過　千人下落不明

夏威夷大火53人喪命　拜登宣布重大災難

19歲正妹美人計色誘　男被「注射毒針」殺害

34歲外送員過世　1周沒人發現流出屍水

夏威夷野火原因是什麼？　53死史上最嚴重

被野火整晚追著跑！民眾慘困車龍燒成焦屍

夏威夷小鎮燒成灰　只有幾分鐘可逃

研究：火星曾出現乾濕交替氣候

公司出包多付薪水　他裝死不還下場慘了

「我開槍打死那女的」　美6歲童射殺女師

巴拿馬運河大塞船　長榮也遭殃

美國CPI年增率3.2%　13個月來首回升

更多熱門

相關新聞

菲中緊張　菲暫停中企馬尼拉灣填海工程

菲中緊張　菲暫停中企馬尼拉灣填海工程

中國海警近日阻撓菲律賓船隻前往南海仁愛暗沙運補，兩國關係緊張之際，馬尼拉當局宣布，已暫停由中國企業承包的馬尼拉灣填海工程，等待政府對其進行環境和社會影響審查。

34歲外送員過世　1周沒人發現流出屍水

34歲外送員過世　1周沒人發現流出屍水

鄰居家縱火　泰男不慎「燒到自己」慘送醫

鄰居家縱火　泰男不慎「燒到自己」慘送醫

鮮肉網紅狠殺醫師男友　肢解屍體丟入海

鮮肉網紅狠殺醫師男友　肢解屍體丟入海

環球小姐選美爆性騷　佳麗被逼脫衣裸拍

環球小姐選美爆性騷　佳麗被逼脫衣裸拍

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面