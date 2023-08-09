疑不爽他想娶妻！鮮肉網紅「狠殺肢解」醫師男友　再將屍塊丟入海

▲來自西班牙的29歲星二代丹尼爾（Daniel Sancho Bronchalo）涉嫌殺人棄屍遭逮。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

泰國渡假勝地帕岸島（Phangan）近日發生一起分屍案，當地居民在一處垃圾處理場發現被肢解的臀部、腸子和大腿屍塊，警方確認死者是哥倫比亞知名整形外科醫生，同時循線逮捕了來自西班牙的29歲星二代丹尼爾，他也坦承犯案。目前尚未確認行兇原因，但據傳是感情糾紛。



根據《天空新聞》報導，現年29歲的丹尼爾（Daniel Sancho Bronchalo）是一名小有名氣的網紅男廚，出身於演藝世家，爸媽與祖父皆是西班牙知名演員。他7月底前往泰國帕岸島（Phangan）渡假，並在3日向警方報案表示，自己的朋友、現年44歲的哥倫比亞整形外科名醫阿特亞加（Edwin Arrieta Arteaga）已失蹤多日。

▲丹尼爾涉嫌殺害哥倫比亞整形外科名醫阿特亞加（右）。（圖／翻攝自推特）



與此同時，有民眾報案指出，在帕岸島的垃圾處理場中發現一個大型垃圾袋，裡面裝有臀部、大腿等屍塊，還有腸子散落在周圍。警方調查後指出，死者正是被通報失蹤的阿特亞加，而丹尼爾也被帶到警局訊問；他一開始否認所有指控，但進一步追問之下，他才坦承犯行。

據了解，丹尼爾是在兩人發生口角後，出拳重擊阿特亞加導致對方昏迷，再抓著他的頭猛烈撞擊水槽直到斷氣。有目擊者指出，曾看見兩人在事發前一天一起乘坐一輛機車，且丹尼爾還購買了刀子、垃圾袋和清潔劑，但他否認預謀犯案。

▲部分屍塊被丟到垃圾場。（圖／達志影像／美聯社）



除了丟棄在垃圾處理場的屍塊外，丹尼爾還利用橡皮艇將部分屍塊丟進海中。泰媒Thaiger指出，有兩名女子向警方表示，丹尼爾曾向她們借橡皮艇，但她們以天色已晚為由拒絕出借後，丹尼爾直接出1000美元（約台幣3.3萬元）買下橡皮艇；目前已經在帕岸島北部找到其餘屍塊。

有媒體指出，丹尼爾和阿特亞加是戀人關係，已經交往一年多，近來因為阿特亞加想要和女性結婚，所以準備與丹尼爾分開，兩人才會爆發爭吵，但目前這個說法尚未獲得證實；也有人說，是丹尼爾受不了阿特亞加的糾纏，才會痛下殺手，而詳細行兇原因仍待警方調查。