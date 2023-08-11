偷零食掰遭控制大腦25年　她逼店長給紅包：我來生意才變好

記者黃翊婷／綜合報導

高雄林姓女子今年6月間前往某超市購物，竟趁店員不注意時將價值585元的3項商品藏在包包內，僅結帳1瓶礦泉水，被識破之後竟然辯稱頭腦遭陌生人控制25年，還要求店長給紅包。高雄地院法官審理之後，認為林女的辯詞都無法舉證，實在難以採信，日前依竊盜罪判處罰金3000元，得易服勞役3日。

▲林女偷東西被抓，還瞎扯要求店長給紅包。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，林女6月29日下午3時許前往高雄市某超市購物，並趁店員不注意時，將1盒健康食品、2包零食（總價值585元）塞進自己的包包裡，只拿著1瓶礦泉水去結帳，結果走出店門口時防盜鈴響起，店員將她攔下，才發現她的包包裡藏著沒有結帳的商品。

林女被逮之後坦承上述行為，但矢口否認竊盜，並辯稱受到陌生人控制頭腦25年，拿那些商品不是要自己吃的，而是要分享給朋友，「我要求店長要給我紅包，但他不給我，我去了他們的生意才變好，他們要感謝我」。

高雄地院法官認為，林女自述遭到控制，這部分屬於社會上變態之事實，她若要以此為主張，必須提出證明供法院查驗，但她僅憑空口陳述，連遭到何人控制、控制方式是什麼等問題都無法回答，也無法舉證證明自己的說詞。

法官接著表示，林女在接受警詢時被問到為何買東西不付錢，曾回答「因為我錢不夠」，可見她在主觀上是知道自己沒錢購買拿取的商品，卻在偵查過程中改口辯稱遭人控制，說詞反覆又無證據，最終不採信她的辯詞，並依竊盜罪判處罰金3000元，得易服勞役3日，全案仍可上訴。