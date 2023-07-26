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社會 社會焦點 保障人權

「怪怪的卡到陰」房東幫拔罐治療　她遭撿屍醒來見1幕崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

蔡姓男子2022年5月21日以女房客A卡到陰為由，相約一起去廟裡拜拜，接著又說要幫忙拔罐治療，將人帶進房間，結束之後兩人還一起喝酒，再趁對方醉倒時性侵得逞；A女睡到一半驚醒，看見蔡男全裸、下體戴有保險套，自己也衣衫不整，嚇得趕緊逃回房間向朋友求救。高雄地院法官審理後，依乘機性交罪判處蔡男3年6個月有期徒刑。

▲▼性侵。（示意圖／CFP）

▲A女遭蔡男灌醉性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

A女在判決書中主張，2022年5月21日凌晨下班之後，大約是在早上7點多回到住處，剛好在門口遇到房東蔡男，房東說她怪怪的，好像卡到陰，於是決定一起去廟裡拜拜，拜完回來大概是上午11點多，因為她肌肉痠痛，房東提議幫忙拔罐，她便前往房東的房間。

A女表示，拔完罐之後，房東說要喝酒，接著前往超市購買威士忌，她表明自己酒量不好，加上上班時已經有喝酒，所以喝了2杯就因為不勝酒力醉倒，再次醒來時已經是下午2點多，自己衣衫不整，房東則全裸、下體戴著保險套，她警覺遭到性侵，趕忙以要遛狗為藉口逃回自己的房間，再打電話向朋友求救。

對於上述指控，蔡男接受偵訊時坦言，事發當天的確曾與A女發生性行為，但當時他也喝得爛醉，以為旁邊的人是愛人，沒有經過同意就發生性行為；不過，他出庭時改口強調雙方是合意性交，而且是女方先主動靠近做出親密行為。

高雄地院法官認為，蔡男事後曾傳送訊息給A女，內容包含「閃閃，世界上哪有人用一半的啊」、「我的仙女」、「宇宙超級無敵霹靂大美女」等等，但全部遭到A女已讀不回，可見女方根本不願意再與他聯繫，且表現出一定程度的反感，這部分顯然與他的「女方主動靠近」一說不同。

法官表示，蔡男利用與A女住同樓層、房間相近的機會，以拔罐名義讓女方與自己共處一室，再灌醉性侵，對女方身心靈造成傷害，行為的確不應該，考量到雙方已經達成調解，A女也請求輕判，最終依乘機性交罪判處蔡男3年6個月有期徒刑。

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