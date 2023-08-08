計程車司機開太快　乘客狂飆四字經1原因無罪

記者黃翊婷／綜合報導

高雄陳姓男子2022年1月7日清晨5時許與友人一起搭乘計程車，因為覺得運將車速過快，竟在車上多次以台語飆罵「你娘機掰」，結果被一狀告上法院。高雄地院法官審理後認為，當時車上除了運將與3名乘客之外，並無其他人，不符合公然要件，自然也不構成公然侮辱罪，最終裁定陳男無罪。

▲陳男因為運將車速太快，就在車上飆罵四字經。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

檢方認為，陳男2022年1月7日清晨5時20分左右與2名友人一同搭乘計程車，當時他坐在副駕駛座，卻因為不滿運將車速過快，竟在行經高雄市新興區中正三路與林森一路口時，於車內多次以台語「你娘機掰」辱罵運將，顯然涉犯《刑法》第309條第1項之公然侮辱罪。

雖然陳男並未到案，不過，高雄地院法官認為，案件發生地點是在計程車內，車上除了運將之外，包含陳男在內共有3名乘客，也就是說，陳男罵髒話時，交談對象及得聽聞之人均已特定，而且按照一般大眾搭乘計程車的經驗，搭載3名乘客之後幾乎不可能再任意招攬其他乘客上車，行車過程中也不可能有人可以無故開門上下車，可見當時雙方都是處於封閉性空間，具有隱密性質。

法官接著指出，案件發生時間點為清晨5時許，路上人車稀少，從勘驗結果看來，也沒有證據證明當時車門或車窗是打開的，客觀上其他用路人是否能聽到陳男的飆罵聲，顯然有疑慮，綜合種種客觀情節，無法認定陳男的行為符合公然要件，自然也不能以公然侮辱罪相繩，最終裁定無罪，全案仍可上訴。