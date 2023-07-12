小三訴苦被問「妳相信緣分嗎？」　她看完對話秒通知大嫂

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓人夫2021年10月至2022年1、2月間與王姓女同事發生婚外情，王女還曾傳訊息向鄭男的弟弟訴苦，要求弟弟勸鄭男離婚前不要聯絡，反被安慰「看妳要不要等，妳相信緣分嗎」，結果這部分對話被弟弟的妻子（小嬸）看見；小嬸看不慣外遇行為，於是主動告知大嫂（鄭妻），這才揭穿這段關係。高雄地院法官審理後，判王女應賠償鄭妻8萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲鄭男承認外遇王女，但只到牽手的程度而已。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關。）

鄭妻在判決書中主張，她、丈夫和王女原本都在同一間公司工作，王女早在2012年就知道丈夫已婚，後來她在2019年1月離職，丈夫居然和王女發展出婚外情，並從2021年10月交往至2022年1、2月，讓她大受打擊，憤而決定提告求償100萬元。

對於鄭妻的指控，王女辯稱，她確實在2012年時就知道鄭男已婚，但兩人之間並無交往，頂多是鄭男單方面追求，她無意接受，因此沒有侵害到鄭妻的配偶權，自然也不用賠償。

然而，鄭男的弟弟證稱，2021年10月20日、11月6日王女曾傳訊息向他訴苦，包含「可以麻煩你跟你哥聊聊嗎？可以請他放了我嗎？請他還沒離婚前不要再跟我聯絡了，這種日子我實在過不下去了」、「我也想要有一段正常的感情」、「只有你最明白」、「而且我誰都不能說」。

弟弟坦言，知道哥哥與王女有婚外情，王女也知道哥哥有婚姻、有小孩，他還反問「妳真的有想跟我哥在一起嗎」、「看妳要不要等，妳相信緣分嗎」，就是想確認對方要不要等哥哥將婚姻問題處理好，結果某一天晚上妻子拿他的手機去看，意外發現上述對話，他有告訴妻子哥哥外遇的事情，加上對話內容也寫得很清楚，妻子因為看不慣外遇行為，就主動跟大嫂說了。

鄭妻的姊姊也證稱，妹夫2022年1月間曾打電話來，因為妹妹之前告知過外遇的事情，她直覺妹夫就是要說這件事，所以有特地錄影，妹夫在電話中承認和王女是從2021年10月開始交往，但程度大概就到牽手而已，還一直說很後悔，「他希望我勸妹妹原諒他，回家團圓，他有承認他做錯了，還說已經跟王女分手了」。

而鄭妻也曾與王女「直球對決」，王女傳訊息表示，「我當初也跟妳道歉了，妳說不接受，然後就延續後面的事情了」，鄭妻指責她一直不肯承認曾與丈夫在一起，得到的回答是「道歉不就是知道錯了嗎」、「我事後跟誰承認重要嗎？彼此都受傷了」，讓鄭妻氣到忍不住反問，「所以是妳的話，妳會接受？妳的老公跟妳的朋友搞在一起」。

此外，王女在和鄭妻的對話中也談到和解條件。高雄地院法官認為，從上述種種證據看來，鄭男與王女發生婚外情一事，應屬可信，考量到這段關係僅維持數個月，親密程度也只到牽手而已，最終判王女應賠償鄭妻8萬元較為適當，全案仍可上訴。