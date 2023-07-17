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社會 社會焦點 保障人權

人夫偷吃妻好友被「厭惡外遇」弟媳抓包　小三訴苦反成鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓人夫2021年10月間開始與王姓女同事交往，由於他遲遲沒有離婚，女方便傳訊息向他的弟弟訴苦，沒想到被「看不慣外遇」的弟媳抓包，導致妻子氣得要向王女提告求償100萬元。高雄地院法官審理後，認為鄭男和王女確實發生婚外情，但程度只有牽手而已，因此判王女賠償8萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲▼約炮,約砲,撿屍,風俗,情侶,喝酒,男女。（圖／CFP）

▲王女否認與鄭男交往，但她過去曾傳訊向鄭男弟弟訴苦，反而成了鐵證。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

鄭妻在判決書中表示，她原本與丈夫、王女是同事兼好友，2019年1月離職後，丈夫和王女仍留在原公司工作，沒想到兩人竟然發展出婚外情，並從2021年10月交往至2022年1、2月，氣得決定對王女提告求償100萬元。王女則辯稱，她在2012年時就知道鄭男已婚，兩人並未交往，是鄭男單方面追求。

不過，鄭男的弟弟表示，王女曾在2021年10月20日、11月6日傳訊息向他訴苦，內容包含「可以麻煩你跟你哥聊聊嗎？可以請他放了我嗎？請他還沒離婚前不要再跟我聯絡了，這種日子我實在過不下去了」、「我也想要有一段正常的感情」，他出於同情反問是不是很有壓力、是否真的想和哥哥在一起，結果這些對話被妻子看到。

弟弟提到，妻子將LINE對話截圖傳到她自己的手機，再轉傳給大嫂，妻子和哥哥沒有仇，單純就是因為看不慣外遇行為。高雄地院法官認為，鄭男弟弟與王女也曾是同事關係，並無恩怨，若王女和鄭男沒有發生婚外情，他應該不會陷害哥哥落入外遇這樣不名譽的狀況之中，更無需做出牽連妻子的虛偽證述，因此認為他的證述並非虛妄，值得採信。

此外，王女也曾傳訊息向鄭妻道歉，並在對話中談到和解條件；鄭男則曾向妻子的姊姊坦承外遇。法官認為，從鄭妻出示的證據以及證人證詞看來，鄭男確實與王女有過一段婚外情，考量到兩人的交往時間只有幾個月，程度僅到牽手而已，最終判王女應賠償鄭妻8萬元較為適當，全案仍可上訴。

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