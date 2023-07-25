控前夫外遇討一半房產　她「告狀士官長」真相逆轉賠6萬

記者黃翊婷／綜合報導

沈姓女子與廖姓前夫已經離婚3年，2022年6月間她擅自偽造前夫簽名，指控對方在婚姻關係存續期間多次外遇，所以必須將位於高雄市某處的房產分一半給她，接著拍照傳給前夫的士官長告狀，結果反而讓自己露餡，不僅房產沒拿到，日前還被高雄地院法官依偽造私文書罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲沈女已離婚3年，卻偽造前夫簽名討要一半房產。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，沈女和廖男在2018年6月登記結婚，2019年4月兩願離婚，她卻在2022年6月11日寫了一份聲明，內容提到，「男方因跟女方結婚後多次外遇，故以XX區房子一半給女方，女方將既往不咎，此事將保密1年以上，若有違背規定將不算數，若再犯女方將請部隊、法院給予嚴厲的處罰以示警惕」，並於紙張右下角簽上2人的簽名。

沈女寫完之後，還將聲明拍下來，並透過LINE傳送給廖男的長官薛姓士官長。薛姓士官長收到之後，轉而告知廖男，這才揭穿沈女自導自演的戲碼。

沈女挨告之後，對於上述犯行揭坦承不諱。高雄地院法官認為，沈女偽造廖男簽名並寫下不實內容，還拍下「證據」傳給他人，行為實在不可取，考量到她已當庭道歉，也獲得男方諒解，最終依偽造私文書罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。