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賴品妤酸侯友宜「核電超人」　侯辦：她父親是台灣綠能大亨

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜提出安全重啟核四等能源政策，遭民進黨立委賴品妤酸嗆是「時空旅人兼核電超人」。對此，侯友宜競辦發言人黃子哲批評，賴品妤的父親賴勁麟就是雲豹能源公司的董事長，還掛名多達18家能源公司，堪稱台灣綠能大亨，賴品妤反應這麼激烈，甚至用上低俗字眼，「是不是擋到家族利益？」

▲▼民進黨團記者會 莊瑞雄 賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴品妤開轟侯友宜是「核電超人」。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨總統參選人侯友宜提出「核一、二、三延役、安全重啟核四」能源政策，規劃以核能輔助再生能源，預計2040年停止燃煤發電、2050年達成「淨零台灣」。消息傳開後引發各界正反意見討論，其中，民進黨立委賴品妤9日在臉書發文，抨擊侯友宜是「時空旅人兼核電超人」，她身為核二與核四廠所在地的民意代表，曾與鄉親一起召開記者會，提問確保核安的計畫、核廢料處理的規劃，侯友宜卻「無法回答」，侯團隊甚至誣指她是為了家族利益反核。

根據《聯合新聞網》報導，侯友宜競辦發言人黃子哲回應，賴品妤的父親賴勁麟曾當過民進黨立委，是新潮流派系的要角，也是現任的雲豹能源董事長，依據經濟部商業司資料顯示，賴勁麟掛名公司代表人的能源公司多達18家，光是雲豹公司資本額就達到20億元，堪稱台灣綠能大亨，而賴品妤反應這麼激烈，甚至用上低俗字眼，「是不是擋到家族利益？」

侯友宜競選辦公室發言人李利貞也表示，賴品妤根本沒搞清楚狀況，也沒有能源專業知識，枉費她還是「雲豹小公主」，侯友宜的主張非常清楚，就是與國際同步、善用核電價值來降低碳排及空汙，賴品妤身為雲豹能源董事長賴勁麟的女兒，難怪會有人質疑她是為了家中的產業反核到底，「不然以後的吃穿哪裡來？」

而關於父親與自己的立場問題，賴品妤曾在臉書文章中提到，大家都知道她十幾年來都是反核立場，許多相關活動也可以看見她的身影，當選立委之後更是持續為深受核電之苦的北海岸、東北角地方民意發聲，她與父親一直以來都尊重彼此的工作，況且根據公開資訊，雲豹能源是創新板上市公司，相關企業都必須經過嚴格稽核，更遑論股東的嚴格監督，「根本不是家族企業，何來爸爸是董事長、女兒就是公主的道理。」

▼侯友宜能源配比規劃。（圖／侯友宜競選辦公室提供，點圖可放大。）

▲▼侯友宜能源政策記者會。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

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關鍵字：

侯友宜賴品妤核能

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