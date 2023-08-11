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這學校招考代理老師「4次都找不到人」！校長臉書求助結局曝光

▲▼ 霧鹿國民小學。（圖／翻攝臺東縣海端鄉霧鹿國民小學臉書）

▲霧鹿國小利稻分校位在南橫。（圖／翻攝臺東縣海端鄉霧鹿國民小學臉書）

文／胡肇芳／今周刊

少子化問題造成不少學校的教師被迫超額，也衝擊代課老師越來越多，不過偏鄉學校想找到老師也不是容易的事。位在南橫的霧鹿國小利稻分校日前第5次招考英語代理老師，因為找不到老師，霧鹿國小校長郭惠珍在臉書發文，列舉學校10大好處，盼能吸引老師前來為教育努力。

經過5天，學校週二(8/8)公布好消息，「我們徵選到老師囉」。不過，台東縣各校尋覓師資不易，根據縣政府教育處網站，包括蘭嶼鄉的朗島國小、大武國中、賓茂國中、安朔國小、初鹿國中等仍在招考代理教師。

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霧鹿國小日前在臉書發文表示，每年到了期末離別的季節，總是要面對送往迎來的教師異動煩憂不已。今年教育處甄選正式英文教師，即便有成為公務人員的利多，也無人願意上山，因此學校行政正忙著辦理招考代理英文教師。

由於前4招都找不到人，校長郭惠珍發文表示，只要是大學畢業生，都可來應試，她並列舉該校10大誘因，盼能吸引老師前往報考：

1.山林環境優美，藍天常相伴

2.還有陳大姐的泡菜和臭豆腐

3.最近新開的便利商店，也會有外送的服務

4.村莊內的愛心早餐店，歐媽小吃店，手藝好到讓您忘了自己的媽媽

5.校長姊姊溫和又親切，同事年輕又貌美，想吃烤肉時，在地主任會熱情分享

6.學生純樸又天真，舉手沒說放下，會舉個地老天荒，他們會讓你有無限的正能量

7.若是您想聆聽非物質文明的世界遺產「八部合音」，不用花錢買門票，小朋友可以天天唱給您聽。

8.目前學校沒有太多的誘因，多的是嶺上白雲自怡悅，不堪持贈君；多的是蓊鬱山林，但落葉揮之不去；多的是遍地高麗菜，可近看卻無法褻玩焉！

9.三不五時，還會有可怕的南橫路段（斷）來嚇您，但請別害怕，遇到的機率，比被隕石撞到高一點而已，部落裡的老人家說，山上的石頭都有寫名字，不是您的收不到，祖靈也一定會眷顧有愛心且認真的老師哦！

10.此職缺非巡迴，可以穩定待在利稻分校教學，新建的教師套房宿舍，就快順利完工囉！

郭惠珍並呼籲，請大家幫忙放送，若身邊有大學畢業生，對英文教學感興趣，對冒著風裡來雨裡去奔波在南橫高山上的小學（霧鹿國小的利稻分校）任教挑戰有勇氣，請快來報考。

該則貼文也獲得轉發關注，而學校粉專8日PO文表示，已吸引2人參加甄選，「我們徵選到老師囉」。

根據《中時新聞網》報導，台東縣政府教育處網站公告，台東縣學校找尋師資不容易，包括蘭嶼鄉的朗島國小、大武國中、賓茂國中、安朔國小、初鹿國中等仍在招考代理教師。

 

???霧鹿小編:「我們徵選到老師囉❗❗❗」 感謝各界關心與疼愛我們霧鹿國小的朋友們， 由於近期因為大家的協助幫忙，給他大力的宣傳和廣告! 讓我們已經於昨日的公開徵選中，徵選到英文老師囉! 所以小編在這裡要再次感謝大家的愛戴與支持 因為有了您...

由臺東縣海端鄉霧鹿國民小學發佈於 2023年8月7日 星期一

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