今年鬼月「非常兇」！命理師點名3星座：個性不改容易釀憾事

▲今年是特殊的「黑兔雙春閏二月」，不是好年冬，鬼月更要小心行事。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

8月16日即進入農曆7月，也就是俗稱的「鬼月」，由於2023年是60年一次的極兇「黑兔年」，因此在農曆7月更要小心，有許多禁忌就算不相信也應該抱持尊重的心態。不過有幾個星座因為個性天生反骨，容易惹事上身，千萬不要鐵齒，要小心行事避免災禍。

清水孟國際塔羅小孟老師分享，農曆7月有3個星座要特別注意安全。

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第3名：射手座

喜愛自由冒險、旅行出國等，因為神經大條，對一些鬼神禁忌都不是很在乎，也不講究，更不懂得保護自己，往往在外面卡到一堆卻不自知，等到發現時，通常都已經很久了。農曆7月容易招惹好兄弟的機會更是提高，建議出門在外可以準備艾草淨化磁場，出國要了解當地民俗風情，入住飯店謹慎挑選，千萬不要為了貪小便宜，選擇不知名的民宿，才能避免好兄弟來訪。

第2名：水瓶座

喜歡新鮮的事物，但也常做出一些脫序行為，有著怪咖個性的水瓶，好奇愛玩又害怕，往往不經意得罪了鬼神還不知道，因此被卡到惡整的機會很高，建議抱持敬畏的心，收斂愛玩的個性，才能避免好兄弟騷擾。

第1名：天蠍座

擁有很強的感應力，個性方面也很容易神經兮兮、疑神疑鬼，只要冷風吹過就會變得很敏感，加上本身磁場容易和好兄弟連結，所以農曆7月撞鬼、卡到陰的機率最高，需特別注意。如果不想被跟，切忌不要深夜還在外面遊蕩，也不要出入不良場所，更要避免到溪邊和山林，有空可以到廟裡走走，降低卡到陰的風險。

另外，由於國曆8月份適逢鬼月，小孟老師也提醒有3個星座要避災：

第3名：金牛座－支出增加、衝動投資

火星、水星逆行在偏財宮，可能會遇到家庭財務問題，可能是支出增加或計畫受阻，投資決策不穩定，造成衝動性的投資。建議要更加謹慎來處理財務，多跟家人商量，制定合理且適合當下的財務規畫。

第2名 : 處女座－行事慵懶、詞不達意

火星、水星逆行在本命宮，金星逆行在精神宮，這個月分可能行動力不足，行事較為慵懶，但遇到不如意的事情卻容易衝動，特別容易有感情困擾，無法準確表達自己的心意。建議凡事要積極，做事要審慎，如果遇到不開心的事，要觀想太陽，多配戴黃色物品，方能抵擋厄運。

第1名 : 雙魚座－過度自我、溝通不良

土星、海王星在本命宮，火星、水星逆行在第七宮，水星和海王星成二分相，顯示自我意識比較強烈，可能會有過度的自我主張，或是不容易接受他人的意見，導致溝通不良、及難以被理解的情況。建議要找方法來建立真正的自信，找到真正的自我，同時提高思考邏輯，善意的去理解他人，以此來化解衝突。

◎民俗說法，僅供參考。

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