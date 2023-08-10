你有領到嗎？　最新勞工「平均薪資」出爐

暑假出遊大爆發，全台景點炸滿人潮！不過一名網友直呼，相信很多人去過各種超夯景點，但一到現場卻有股不知所云的感覺，若直覺想出超雷景點，原PO認為是「高跟鞋教堂」。文章引發炸鍋討論，不少人也認同+1，「高跟鞋教堂真的很無聊，但當初一堆網美愛拍照」。還有人點名妖怪村、水往上流等。