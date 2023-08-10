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你有領到嗎？　最新勞工「平均薪資」出爐

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲6月份本國籍勞工經常性薪資平均為48,032元。（示意圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

行政院主計總處10日公布6月「工業及服務業薪資統計結果」，顯示本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工）經常性薪資平均為48,032元，月減0.09％，年增2.75％；獎金及加班費等非經常性薪資9,013元，合計後總薪資平均為57,045元，年增2.26％。

從全體受僱員工薪資為各行業、職業之平均結果來看，6月金融及保險業、出版影音製作傳播及資通訊服務業經常性薪資為66,587元、65,450元相對較高；製造業為43,103元，其中電子零組件製造業53,652元；住宿及餐飲業34,275元、其他服務業（含美容美髮按摩等）35,210元則相對較低。

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若將外國籍之全時員工與部分工時員工納入，經常性薪資平均則為45,429 元，月減0.14%，年增2.47%；獎金及加班費等非經常性薪資8,471元，合計後總薪資平均為53,900元，年增 2.00%；其中部分工時員工經常性時薪200元，月增0.50%，年增 1.01%。

▼若將外國籍之全時員工與部分工時員工納入，經常性薪資平均則為45,429 元。（圖／翻攝自行政院主計總處官網）

▲本國籍勞工6月經常性薪資出爐。（圖／翻攝自行政院主計總處官網）

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