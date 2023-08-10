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直覺說出「台灣最爛1景點」　一票人秒選它！網美超愛拍照

▲▼嘉義高跟鞋教堂。（圖／記者周姈姈攝）

▲原PO認為，高跟鞋教堂很無聊。（示意圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／劉維榛報導

暑假出遊大爆發，全台景點炸滿人潮！不過一名網友直呼，相信很多人去過各種超夯景點，但一到現場卻有股不知所云的感覺，若直覺想出超雷景點，原PO認為是「高跟鞋教堂」。文章引發炸鍋討論，不少人也認同+1，「高跟鞋教堂真的很無聊，但當初一堆網美愛拍照」。還有人點名妖怪村、水往上流等。

一名網友在PTT表示，各縣市近年力推國內旅遊，同時也出現一堆「很莫名其妙的旅遊景點」，相信大家也一定去過「一些不知所云的地方！」

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若不Google搜尋的話，原PO也好奇拋問「你第一個想到的是什麼？」而他給的答案是，位在嘉義縣布袋鎮海景公園的「高跟鞋教堂」。

文章曝光後，不少鄉民也投下1票，「玻璃高跟鞋」、「我也想到高跟鞋教堂」、「如果要說刻意打造的景點，就只有高跟鞋」、「高跟鞋教堂真的很無聊，但當初一堆網美愛拍照」、「高跟鞋教堂吧」、「看到標題想到的，點進來就是原PO例子，是真的很爛啊」。但也有人反駁，「高跟鞋教堂明明不錯，免門票又免費停車」、「高跟鞋教堂至少離布袋漁港滿近的，吃完可逛逛」。

其他網友則點名，「台東的水往上流」、「花蓮新社梯田，被一堆空拍機照片騙了」、「彩虹眷村」、「士林夜市」、「台南國聖燈塔 ，偏僻+熱+難走+一堆沙+流浪狗」、「忘憂森林爛到爆」、「墾丁大街啊」、「我有次聽同事說可以看新山夢湖，就真的去了...結果一堆長青苔的裝置藝術跟一個湖而已，無聊爆」、「琉璃吊橋真的很鳥」、「外埔忘憂谷，名字取得好聽，就只是一片稻田，去台東就能看到一大堆了」、「各大夜市又髒又臭」、「溪頭妖怪村」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

事實上，日前有網友挖出2018年蕃薯藤統計的「全台十大最瞎景點名單」，包括妖怪村、桃太郎村（已歇業）、高跟鞋教堂、水往上流、水晶教堂、天空之橋、彩虹眷村、伯朗大道、猴硐貓村等。

▼妖怪村曾被列為最雷景點第一名。（圖／翻攝自Facebook／妖怪森林-溪頭松林町）

▲▼（圖／翻攝自Facebook／妖怪森林-溪頭松林町）

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