美工會擋台積電500人簽證　郭正亮批：無理取鬧

▲台積電。（資料照／路透社）



記者詹宜庭／台北報導

對於台積電（2330）以35億美元增資美國亞利桑那州廠，卻遭當地最大工會發動請願，要求聯邦參議員和眾議員擋下台積電引進500名台灣技術人才的簽證，前立委郭正亮8日表示，真正的問題是「美國工會無理取鬧」，明明勞工不願意加班，或是加班費計價非常高，但他們卻不認為那是問題。

晶圓代工龍頭台積電（2330）在美國亞利桑那州的廠房正在進行第一階段興建空城，不過根據當地電視台Arizona's Family報導，參與工程的美國勞工認為，由於台積電將引進台灣勞工加速蓋廠，可能會取代他們，甚至成為減薪的理由；因此，當地最大工會發動請願，要求聯邦參議員和眾議員擋下台積電引進500位台灣技術人才的簽證。

郭正亮昨日在節目《頭條開講》中表示，台積電去美國亞利桑那州廠都是簽3年約，他們本來以為可以立即辦綠卡，結果發現不行，本來就沒有那麼容易，至少要在當地住個幾年以上，才能申請永久居留，所以他不認為這是問題。

不過，郭正亮也強調，真正的問題是「美國工會無理取鬧」，明明勞工不願意加班，或是加班費計價非常高，但他們卻不認為那是問題，因為台積電高階晶片在美國製造佔比沒有超過10％，大部分還是在台灣生產，質疑「如果到時候台灣做出來得比美國還要便宜，那美國要賣給誰？」