生完小孩狂被叫媽媽！她心累喊「我有名字啊」　釣出一票女生+1

▲許多人都會用「媽媽」來稱呼已成為人母的女性。此為示意圖。（圖／123RF）

網搜小組／閔文昱報導

不少女性升格為人母後，都會被身邊的人稱呼為「媽媽」，雖然看似增加不少親切感，但並非所有人都能接受。一名女網友發文抱怨，自從生了小孩後，身邊的同事、朋友都會叫她媽媽，即使她已委婉反應不喜歡被這樣叫，但仍無法改變這些人對自己的稱呼，讓她不禁感嘆「我是一位媽媽，但我有名字啊！」貼文一出，引發熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，除了去產檢、月子中心、小兒科，或其他與寶寶有關的場合之外，她很討厭被人稱呼為「媽媽」，然而在公司卻經常被同事叫媽媽，就連阿姨拿文件給她看時，都是說「媽媽，這個文件幫我看一下」，讓她相當無奈。

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▲一名人妻抱怨，不喜歡被人稱呼為「媽媽」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，朋友在群組聊天提到她時，也都會說「媽媽要一起來吃飯嗎？」、「媽媽你明天要去哪裡？」她雖多次委婉告知不喜歡被這樣叫，但狀況卻沒有改變，令她不禁感嘆「我有自己名字，成為母親的確多一個身份、多一份責任，但我的人生不是只有孩子，我依然是我。重點是，我是孩子的媽媽但我不是你媽啊！一直叫我媽媽有事嗎？」

貼文曝光後，馬上釣出不少女網友認同，紛紛表示「跟寶寶有關的場合叫媽媽很合理，但其他的就很奇怪」、「我懂妳，就像我結婚了會一直被叫媳婦一樣」、「我也很討厭人家一直叫我媽媽，感覺結了婚生了小孩，就只是先生跟孩子的附屬品，還是希望人家可以叫我一聲某某（自己的姓）小姐」、「最討厭被叫 OO的媽媽～我是人啦，叫我人啦！」