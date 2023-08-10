記者朱祖儀／綜合報導

今（10）日中午過後劇烈降雨從南往北擴大，氣象局針對19縣市發布豪大雨特報，下午16時也對新北市、台北市、桃園市發布大雷雨訊息及災防告警，現在北部陸續傳出災情。民進黨立委何志偉就在臉書PO出影片，看到他的服務處門口因為大雨而淹水，騎樓都被水灌入。

▲台北也淹水。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）



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何志偉稍早在臉書分享一段影片，透露他位在台北市士林區的服務處，因為瞬間大雨而淹水。從畫面中也可以看到，外面正下著大雨，不過因為雨勢過於猛烈，排水系統根本來不及將水排掉，就直接從馬路淹上騎樓，無論是他的服務處還是超商，門口都被雨水灌入，宛如溪流一般，也讓他無奈表示「台北淹水了，我家門口有小河」。

氣象局表示，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，台南市及高雄市已有豪雨發生，今日新北市、台北市及桃園市有局部大雨或豪雨，新竹至台中、南投、雲林以南地區、澎湖及東半部山區有局部大雨發生的機率。

▲氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局）



豪雨特報

影響時間：10日下午至10日晚上

豪雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市

大雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區、澎湖縣

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：中正區、萬華區

新北市：三重區、中和區、永和區、樹林區、鶯歌區、三峽區

桃園市：桃園區、龜山區、八德區