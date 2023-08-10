　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北也淹水了！大雨狂炸士林「水灌騎樓」　何志偉：我家門口有小河

記者朱祖儀／綜合報導

今（10）日中午過後劇烈降雨從南往北擴大，氣象局針對19縣市發布豪大雨特報，下午16時也對新北市、台北市、桃園市發布大雷雨訊息及災防告警，現在北部陸續傳出災情。民進黨立委何志偉就在臉書PO出影片，看到他的服務處門口因為大雨而淹水，騎樓都被水灌入。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

▲台北也淹水。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

[廣告]請繼續往下閱讀...

何志偉稍早在臉書分享一段影片，透露他位在台北市士林區的服務處，因為瞬間大雨而淹水。從畫面中也可以看到，外面正下著大雨，不過因為雨勢過於猛烈，排水系統根本來不及將水排掉，就直接從馬路淹上騎樓，無論是他的服務處還是超商，門口都被雨水灌入，宛如溪流一般，也讓他無奈表示「台北淹水了，我家門口有小河」。

氣象局表示，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，台南市及高雄市已有豪雨發生，今日新北市、台北市及桃園市有局部大雨或豪雨，新竹至台中、南投、雲林以南地區、澎湖及東半部山區有局部大雨發生的機率。

▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

豪雨特報

影響時間：10日下午至10日晚上
豪雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市
大雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區、澎湖縣

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：中正區、萬華區
新北市：三重區、中和區、永和區、樹林區、鶯歌區、三峽區
桃園市：桃園區、龜山區、八德區

ET快訊
台灣虎航班機傳「輪胎零件故障」！旅客滯留日本
台鋼送出林子偉情感拉扯　王柏融有高度意願加入雄鷹
驚人豪雨彈明續轟！一圖看警戒區　下周一雨區再擴大
快訊／網灌臉書：停班停課！　黃偉哲說話了
獨／游泳池爆退費潮！　同業哀號：業績掉2成
快訊／士林淹水灌騎樓！　立委驚：我家門口有小河
獨給2兒子6000萬！　老人病了「女兒死心回嗆」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自助餐見1配菜...他傻眼「能吃嗎？」　饕客讚爆：試過愛上

父親節「沒包8千8」給公公！尪發飆開噴　她怒：月給喪偶小姑1萬

台灣虎航班機傳「輪胎零件故障」！旅客滯留日本岡山　延明天返台

鬼門要開了！命理師揭「22禁忌」警告：千萬別撥打「13個7或0」

徒步+空拍機投入搶修！仁愛鄉僅63戶停電　民生用電幾已全面恢復

國北教大國慶親善大使曝光　模擬33種訓練應變特殊情境

米其林公布8月「新入選餐廳」　高雄法餐開幕6個月強勢入榜

驚人豪雨彈明天續轟！一圖看警戒區　下周一雨區再擴大

雨炸台南「比颱風天誇張」！網敲碗喊：停班停課　黃偉哲說話了

明霸克露橋「河床便道」提前搶通！　8／11起每天開放5時段通行

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

狗狗裝箱客人認不出品種　見牠一睡姿：肯定哈士奇

自助餐見1配菜...他傻眼「能吃嗎？」　饕客讚爆：試過愛上

父親節「沒包8千8」給公公！尪發飆開噴　她怒：月給喪偶小姑1萬

台灣虎航班機傳「輪胎零件故障」！旅客滯留日本岡山　延明天返台

鬼門要開了！命理師揭「22禁忌」警告：千萬別撥打「13個7或0」

徒步+空拍機投入搶修！仁愛鄉僅63戶停電　民生用電幾已全面恢復

國北教大國慶親善大使曝光　模擬33種訓練應變特殊情境

米其林公布8月「新入選餐廳」　高雄法餐開幕6個月強勢入榜

驚人豪雨彈明天續轟！一圖看警戒區　下周一雨區再擴大

雨炸台南「比颱風天誇張」！網敲碗喊：停班停課　黃偉哲說話了

明霸克露橋「河床便道」提前搶通！　8／11起每天開放5時段通行

《大熱門》「10年私藏照」曝光！　吳宗憲長一樣…Lulu幽默留言

中職3點回應王柏融議約權　台鋼澄清交易案沒支付現金

南投山區道路中斷縣府提出空運需求　慈濟援助物資馳援

豪雨特報！新北通報40處積淹水　二重疏洪道3處越堤道「只出不進」

在神明眼皮底下做歹事　學甲棒球隊遭南警一網打盡

34歲外送員陳屍車上「一周沒人發現」屍水流出　飄濃烈腐臭味

世大運大開眼界！許玟琪調整好狀態全力拚亞運

自助餐見1配菜...他傻眼「能吃嗎？」　饕客讚爆：試過愛上

14家金控7月獲利！富邦三冠王　國泰金單月年增385%

戶頭多出300萬！公司出包「多付367倍薪水」　他裝死不還下場慘了

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

無視規定！台灣代購搶「DinoTaeng」限量品　韓網罵翻

相隔12年！台灣又出現「食腦變形蟲」死亡個案

雨炸台南「比颱風誇張」　市民喊話黃偉哲：還不放假？

「台灣最爛1景點」一票人秒選它！網美超愛拍照

尪每天回婆家「和婆婆共浴」　陪睡完才能走

他公審年輕人不讓位　全場逆風酸爆

快訊／上班注意！　台南、高雄炸大雷雨

國家警報大響！暴雨猛轟2縣市　警戒區出爐

關公神像分3種！命理師：拜對加分、拜錯虧本

大雷雨炸「雙北桃竹4縣市」　警戒範圍曝

更多熱門

相關新聞

積水稍退！台鐵桃園=鶯歌恢復單線雙向行車　下班通勤列車延誤

積水稍退！台鐵桃園=鶯歌恢復單線雙向行車　下班通勤列車延誤

劇烈降雨今(10日)下午猛轟北台灣，導致台鐵軌道淹水，自15時50分時起桃園=鶯歌間路線暫時不通，台鐵啟動公路接駁，由於豪雨積水稍退，台鐵宣布，自下午16時49分時起，桃園=鶯歌間以西線單線雙向行車，列車將有延誤。

下班注意！豪雨轟炸「台鐵桃園=鶯歌中斷」　啟動公路接駁

下班注意！豪雨轟炸「台鐵桃園=鶯歌中斷」　啟動公路接駁

國家警報狂響！暴雨猛轟4地　5縣市警戒大雷雨

國家警報狂響！暴雨猛轟4地　5縣市警戒大雷雨

國家警報又響！暴雨狂炸雙北　警戒1小時

國家警報又響！暴雨狂炸雙北　警戒1小時

雨彈升級！豪雨猛轟基北北桃　19縣市豪大雨特報

雨彈升級！豪雨猛轟基北北桃　19縣市豪大雨特報

關鍵字：

大雨台北淹水何志偉

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

言承旭失控哭了！淚提原生家庭創傷：我是被不要的

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

國內驚爆食腦變形蟲死亡個案！台大醫：無適當治療方法、死亡率99%

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

台鋼雄鷹送出林子偉　確定換來樂天3球員

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王4人

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面