北市瞬間豪雨「水淹半輪高」　汽車慘拋錨...他冒雨推車畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北北基、桃園在10日下午發布豪雨特報，1個小時內瞬間下起暴雨，造成許多地區排水不及，有短暫淹水情事，就有民眾拍下，在北市大同區重慶北路3段水淹半顆輪胎，有民眾汽車拋錨，冒著強大雨勢下車推車。

▲北市下午降下暫時性強降雨，導致大同區重慶北路、中山區錦西街等處有積水情況。（圖／攝影中心攝）



西南風影響以及午後對流旺盛，雙北、基隆以及桃園等地出現短暫強降雨，氣象局也在10日下午3時許發布豪雨、大雨特報，而北市也多處出現積水。

▲北市下午降下豪大雨，瞬間雨勢讓重慶北路3段積水半輪高。（圖／民眾提供）

北市大同區重慶北路3段，從酒泉街至高速公路中間，也因強降雨發生路面排水不及，嚴重積水情況，用路人也拍下當時畫面，發現雨勢太大、太急，所以出現水淹半顆輪胎的情況。

▲北市大同區積水半輪高，有民眾冒雨推車。（圖／民眾提供）

除了停放在路邊的車輛遭殃，另外，路旁的店面也有民眾不斷拿掃把「掃水」，還有1名駕駛疑因車輛拋錨，導致無法行駛，也冒著滂沱雨勢推車，積水也在雨勢稍緩後退去。

北市中山區錦西街，也被民眾拍下整個道路積水狀況，民眾錄影還表示，暫時積水只要雨停就會馬上消掉，另名女子則表示，「大家都在水裡面，你看摩托車」，男子則解釋「暴雨，排水系統因為雨的量無法負荷」，所以才會發生積水現象。