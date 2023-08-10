　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市瞬間豪雨「水淹半輪高」　汽車慘拋錨...他冒雨推車畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北北基、桃園在10日下午發布豪雨特報，1個小時內瞬間下起暴雨，造成許多地區排水不及，有短暫淹水情事，就有民眾拍下，在北市大同區重慶北路3段水淹半顆輪胎，有民眾汽車拋錨，冒著強大雨勢下車推車。

▲▼北市下午降下暫時性強降雨，導致大同區重慶北路、中山區錦西街等處有積水情況。（圖／攝影中心攝）

▲北市下午降下暫時性強降雨，導致大同區重慶北路、中山區錦西街等處有積水情況。（圖／攝影中心攝）

西南風影響以及午後對流旺盛，雙北、基隆以及桃園等地出現短暫強降雨，氣象局也在10日下午3時許發布豪雨、大雨特報，而北市也多處出現積水。

▲▼北市下午降下暫時性強降雨，導致大同區重慶北路、中山區錦西街等處有積水情況。（圖／民眾提供）

▲北市下午降下豪大雨，瞬間雨勢讓重慶北路3段積水半輪高。（圖／民眾提供）

北市大同區重慶北路3段，從酒泉街至高速公路中間，也因強降雨發生路面排水不及，嚴重積水情況，用路人也拍下當時畫面，發現雨勢太大、太急，所以出現水淹半顆輪胎的情況。

▲▼北市下午降下暫時性強降雨，導致大同區重慶北路、中山區錦西街等處有積水情況。（圖／民眾提供）

▲北市大同區積水半輪高，有民眾冒雨推車。（圖／民眾提供）

除了停放在路邊的車輛遭殃，另外，路旁的店面也有民眾不斷拿掃把「掃水」，還有1名駕駛疑因車輛拋錨，導致無法行駛，也冒著滂沱雨勢推車，積水也在雨勢稍緩後退去。

北市中山區錦西街，也被民眾拍下整個道路積水狀況，民眾錄影還表示，暫時積水只要雨停就會馬上消掉，另名女子則表示，「大家都在水裡面，你看摩托車」，男子則解釋「暴雨，排水系統因為雨的量無法負荷」，所以才會發生積水現象。

ET快訊
幼兒園男師染指6女童「園所還包庇」　北市教局出手了
快訊／國道3號「8車撞成一團」！
「5種汗」恐是身體出問題了
幼兒園驚爆男師染指6女童
快訊／TRASH主唱登記結婚！　辣模妻挺8月孕肚出嫁
豪雨轟炸台鐵！路基流失30公尺　列車誤點60分
快訊／29歲男桑樹溪遊玩溺水身亡
卡努登陸南韓！　直播主遇瘋狗浪被淹沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國3龍潭段「8車撞成一團」！聯結車慘折甘蔗　回堵3公里

快訊／台中東區長福橋下驚見女屍　警封鎖現場調查中

擄人勒贖要不到錢竟燒死肉票　他逃亡20年落網...二審仍判無期

洗錢大亨海外軌跡曝！「郭友友」爭相探視　2心腹疑這原因投案

快訊／29歲男桑樹溪遊玩溺水　友人急拉上岸！送醫搶救不治

診所即將打烊「鐵門拉下一半」　病患離開直接撞成腦震盪怒告

淡水「愛情公仔」遭7屁孩塗泡沫　里長急清理怒批：缺乏公德心

北市暴雨北車前也淹了！警車泡水中　4警涉水推車救援畫面曝

北市瞬間豪雨「水淹半輪高」　汽車慘拋錨...他冒雨推車畫面曝

北市幼兒園驚爆男師染指6女童　園長護淫兒「被刑求」遭打臉了

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

狗狗裝箱客人認不出品種　見牠一睡姿：肯定哈士奇

快訊／國3龍潭段「8車撞成一團」！聯結車慘折甘蔗　回堵3公里

快訊／台中東區長福橋下驚見女屍　警封鎖現場調查中

擄人勒贖要不到錢竟燒死肉票　他逃亡20年落網...二審仍判無期

洗錢大亨海外軌跡曝！「郭友友」爭相探視　2心腹疑這原因投案

快訊／29歲男桑樹溪遊玩溺水　友人急拉上岸！送醫搶救不治

診所即將打烊「鐵門拉下一半」　病患離開直接撞成腦震盪怒告

淡水「愛情公仔」遭7屁孩塗泡沫　里長急清理怒批：缺乏公德心

北市暴雨北車前也淹了！警車泡水中　4警涉水推車救援畫面曝

北市瞬間豪雨「水淹半輪高」　汽車慘拋錨...他冒雨推車畫面曝

北市幼兒園驚爆男師染指6女童　園長護淫兒「被刑求」遭打臉了

將台灣美食傳遞到全球　新東陽以實際行動落實ESG

吳鎮宇15歲兒子認「我本身有病」　無預警宣佈退出網路：沒了動力

悠遊卡公司獲利大爆發！上半年賺1.2億　年增1191%

快訊／國3龍潭段「8車撞成一團」！聯結車慘折甘蔗　回堵3公里

快訊／台中東區長福橋下驚見女屍　警封鎖現場調查中

擄人勒贖要不到錢竟燒死肉票　他逃亡20年落網...二審仍判無期

蘋果要帶皮吃！營養師點名「5款食物」改善便祕

房內親暱「正宮突進門」！　《不熙娣》班底被迫「跳窗離開」

鍾東錦出席郭台銘苗栗造勢　徐耀昌也表態：若郭選會全力支持

前後任球后的對決 斯威雅蒂多倫多大師賽首戰告捷

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

社會熱門新聞

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

文藻女大生練車墜溝亡　複驗發現「肺部積水」

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

陽金公路奪命車禍！重機騎士慘死　現場畫面曝光

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

台南淹水！超狂老爸帶孩子家門前嗨玩SUP

靜宜女大生淪詐團？他曝超慘下場

更多熱門

相關新聞

豪雨特報！新北通報40處積淹水　二重疏洪道3處越堤道「只出不進」

豪雨特報！新北通報40處積淹水　二重疏洪道3處越堤道「只出不進」

受西南風影響及午後對流發展旺盛，中央氣象局今（10日）下午針對北北基桃發布豪雨特報。新北市府指出，新北市災害應中心強化三級開設，共計受理積淹水40件，均已消退。

雨炸台南網敲碗喊放假　黃偉哲說話了

雨炸台南網敲碗喊放假　黃偉哲說話了

台北也淹水了！　大雨狂炸士林「水灌騎樓」

台北也淹水了！　大雨狂炸士林「水灌騎樓」

路基流失！台鐵桃園=鶯歌單線雙向行車　下班通勤列車延誤

路基流失！台鐵桃園=鶯歌單線雙向行車　下班通勤列車延誤

下班注意！豪雨轟炸「台鐵桃園=鶯歌中斷」　啟動公路接駁

下班注意！豪雨轟炸「台鐵桃園=鶯歌中斷」　啟動公路接駁

關鍵字：

大同區豪雨特報淹水

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

言承旭失控哭了！淚提原生家庭創傷：我是被不要的

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

國內驚爆食腦變形蟲死亡個案！台大醫：無適當治療方法、死亡率99%

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

北部女玩水染「食腦變形蟲」亡　業者暫時停業

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面