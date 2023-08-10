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侯友宜拋能源政策　王鴻薇力挺：非常負責！企業會更有競爭力

▲▼國民黨立委王鴻薇。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜提出「核一、二、三延役、安全重啟核四」能源政策，規畫以核能輔助再生能源，預計2040年停止燃煤發電、2050年達成「淨零台灣」。對此，國民黨立委王鴻薇就大讚，這是非常負責任的能源政策，台灣只要不缺電，企業也會更有競爭力。

王鴻薇10日在臉書指出，從2016年以來，台灣發生數次大規模停電，區域性跳電與停電更是不計其數，而發生停電與跳電事件，源自於能源配比失衡，所謂非核家園已將完全跳票。她舉例，包括工總提出白皮書再次提到，台灣五缺問題越來越嚴重，也對現在政府不抱任何希望；也包括外資美僑商會也一再提到台灣缺電問題，造成企業困擾；台積電董事長劉德音也說，「政府說不缺電，我們也只能相信。」充滿了無奈之意，而侯友宜的能源政策，可以解決企業界在台投資五缺問題。

此外，王鴻薇也提到，淨零排放是世界趨勢，台灣也提出2050淨零排放目標，民進黨連非核家園都跳票，連副總統賴清德都承認的綠電與再生能源都不足夠的情況下，是要如何能夠達到國際2050淨零排放標準？更別提世界各國陸續開徵碳稅。

王鴻薇表示，如果台灣中小企業沒有綠電可用，未來將會增高外銷成本，讓企業營運更加困難，侯友宜的能源政策，也可解決台電和中油如失速列車虧損擴大的狀況，尤其高達4千多億元虧損的台電，若是一般企業早就倒閉，國營事業虧損連連，將會是另一個如勞保的財務黑洞。

王鴻薇最後大讚，「侯友宜提出的能源政策，是一個非常負責的政策」，遺憾地是民進黨繼續用政治操作方式，說成是被深藍綁架，鬧了國際大笑話。她強調，國民黨在明年取得政權之後，會以負責任的、更有效的，解決台灣能源政策問題、缺電問題，以及實現淨零排放的目標。

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關鍵字：

能源政策侯友宜王鴻薇

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