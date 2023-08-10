幕後／台中藍小雞便當會熱絡提建議　要侯友宜「別怕被民進黨罵」

▲侯友宜赴台中與國民黨立委參選人進行便當會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台中報導

國民黨總統參選人侯友宜今（10）日到台中，結束完上午的拜訪行程，接著就與台中市立委參選人便當會。據了解，參選人都相當踴躍提出各自關心的議題，包含核能、打詐、私槍流通等，同時也期待未來可以與侯友宜一同推出聯合政見。另，執行長金溥聰也在便當會跟參選人表示，接下來選辦會有很多不一樣的議題節奏，期待藍營內部強起來，團結對外。

侯友宜今、明兩天到台中「類long stay」，上午先至群祐機械及精密機械科技廠協會參訪，之後則前往南屯的信仰中心萬和宮及文昌公廟參拜，並與台中市立委參選人便當會。包含參選人顏寬恆、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興、江啟臣都有到場，現場氣氛熱絡，彼此交換對競選步調的意見，也強調團結的重要性，只要全黨合作，一定能邁向勝選。

據悉，便當會議氣氛良好，參選人也都暢所欲言，各自提出關心的議題，包含打詐、私槍流通，同時也認為侯友宜推出的能源政策非常好。有與會參選人建議侯友宜，不要害怕能源議題被民進黨罵，因為氣候變遷、缺電等都是事實，核能也符合國際趨勢，侯現在推出這個政見非常好。

也有參選人表示，希望未來可以有一些聯合政見，一起聯合作戰，製作聯合看板，希望可以團結氣勢，一起努力把侯友宜支持度推回25-30%。他也認為，藍營基層還是有很強大的實力，不要自亂陣腳、一步一腳印，呼籲侯友宜勤走地方、中南部，讓他能聽到地方上的聲音，並一起打贏勝仗。

另，也有與會人士透露，金溥聰特別在便當會上強調，接下來選辦會有很多不一樣的議題節奏，需要大家一起推動、配合，期待藍營內部強起來，團結對外。

