鬼父離婚將親生女當性奴！夜夜同床性侵上百次　她隱忍2年原因曝

▲女高生和父親同床近2年，遭性侵上百次，最後忍不住向母親求救「實在太噁心」。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北1名單親爸爸和妻子離婚後，帶著讀高中的女兒回家與父母同住，卻利用和女兒同床機會，多次性侵，把女兒當洩慾工具，女兒隱忍了快2年，才偷偷傳訊告訴母親「實在太噁心」，母親得知後痛哭報案，警方隨即趕到家中以密錄器錄下狼父坦承犯行的供詞，台北地檢署認定狼父性侵女兒上百次，依法提起公訴。

據了解，被害人的母親因經濟關係，無力扶養女兒，因此讓女兒與前夫同住台北市的老家，家中另有女兒的祖父母和其他長輩，原以為這是對女兒最好的安排，也一直沒有察覺異樣，直到2022年間，突然收到女兒求救「實在太噁心，我想跟媽媽住」，才驚覺前夫竟然對親生女兒伸狼爪。

根據被害人指控，因為家中空間關係，和父親同房同床，2年多前就開始遭父親硬上，她一開始就覺得十分噁心，極力反抗失敗後，又怕被祖父母覺得是自己的錯，所以不敢說，只能忍受父親每周1、2次的獸行，直到警方獲報後，馬上就趕到女高生住處了解案情，其他同住家人這才驚覺，跟著警察一起質問狼父到底怎麼回事。

狼父在眾人質疑下，支支吾吾坦承女兒的指控，被警方依妨害性自主等罪嫌移送法辦，但到地檢署時，卻又全盤否認，稱遭女兒誣陷，還好當時警方在現場的密錄器開啟，錄下狼父親口認罪，再根據被害人所指控的受害次數，以最有利被告的方式估算，這名狼父對女兒性侵上百次，依強制性交等罪提起公訴。至於被害女高生在案發後已被媽媽接回去同住。