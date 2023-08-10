台灣經濟發展驚豔世界　陳建仁：負債比率33.5%全球第3低

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

在野黨近來不斷質疑中央的財政紀律、舉債增加等，行政院長陳建仁10日主持院會時表示，蔡總統上任時累積負債是5兆4千億，到目前為止是5兆8千多億，「相差4千多億，絕對沒有外界所說的2兆」；陳說，跟G20國家相比，台灣的負債比率是33.5%、是全球最低的第3名，「大家要批評論證時候，務必要根據真正的數據，否則就會流於口水謾罵，無助於國家發展」。

陳建仁指出，過去在新冠肺炎期間，國際都受到很嚴重的經濟威脅，但因為台灣防疫得宜，所以在2020年有很長一段 時間是零確診，大家正常上課、正常上班；這段期間，全世界都很驚艷台灣不只防疫做得好，在2020年10月份美國MBER國家經濟研究所發表報告，關於新冠肺炎死亡率跟GDP損失情形，在40個比較國家中，台灣是死亡率最低、GDP損失最少的國家，讓全球相當驚艷。

「也就是大家防疫的努力，在台商回台投資、外資投資方面，都有顯著的增加。」陳建仁說，台灣的經濟在這段期間確實比其他國家來得更好，大家也都很清楚2020到2022年這段期間，累積的經濟成長率大於10%以上，稅收增加、又有很好的財政紀律，所以借債減少、還債增加，感謝各部會努力。

陳建仁相信，只要全心維護穩定國家發展，長期債務一定會減少。一個國家財務做得好不好別人都在看，全球都在評比，就像瑞士洛桑管理學院對台灣的評比都相當好，跟G20國家相比，包含中央跟的地方的負債比率，在20個國家中台灣是33.5%，是全球最低的第3名，僅次於沙烏地阿拉伯與俄羅斯，所以台灣的負債比率也讓全球很驚豔，大家要批評論證時候，務必要根據真正的數據，否則就會流於口水謾罵，無助於國家發展。

「更重要是，要讓大家知道，台灣在全世界展露頭角。」陳建仁說，台灣可以在世界上變成財政最好的國家，台灣可以成為世界上經濟發展受到大家矚目的國家，大家一起努力，相信台灣會越來越好。