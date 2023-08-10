前瞻計畫分配不均？　國發會一張圖打臉：6藍執政縣市人均獲配超過2萬

▲前瞻基礎建設計畫推動亮點與成果。（圖／國發會提供）



記者陳家祥／台北報導

在野黨近來不斷質疑中央的財政紀律，特別是前瞻基礎建設預算分配不均，都引來外界質疑。對此，國發會透過圖表指出，前瞻基礎建設計畫實際補助地方的人均獲配來看，離島、屏東、宜花東地區的補助都相當多；此外，國發會主委龔明鑫指出，人均獲配超過2萬以上的有9個縣市，其中6個是國民黨執政，「絕對沒有什麼藍綠之分」。

國發會國土區域離島發展處長彭紹博說，用數字來說明，前瞻基礎建設計畫會針對偏鄉、財政比較困難、基礎建設比較不足的地方要補足，所以以前瞻基礎建設計畫實際補助地方的人均獲配來看，離島的連江、金門、澎湖或是屏東、台東、花蓮、宜蘭，可以看到補助都相當多；針對資源比較不足的農業縣市，例如嘉義縣，人均獲配補助是高的。

彭紹博表示，若把前瞻計畫中，中央自辦也納入來看，包含離島、花東、屏東、南投等，人均獲配經費特別考量地方需求大，但是以往在統籌分配稅款、一般性補助款得到資源比較少的部分透過前瞻補足，這部分是前瞻達到區域均衡的數字。

龔明鑫補充說明，前瞻預算到了第3期，也就是到去年底，實際上用出5600多億，其中2757億是地方政府為主來申請的，是用在地方、由中央補助，「很明顯可以看到，財力越弱的，獲得補助越高」。

龔明鑫說，按照中央對於直轄市和地方政府的補助辦法，所有公共建設都要按照辦法執行，不單只是特別預算，所有公共建設都是這樣，地方政府提出後要有配合款，避免亂提、增加財政負擔。

另外，各縣市也有一個級距劃分，若縣市財務健全，補助的比例就會比較小，比如台北市，財務健全、統籌分配款7年拿4000多億，當然公共建設補助的額度就會比較少；但有些縣市比較窮像苗栗，就會補助到9成以上。

龔明鑫提到，如果地方積極提出計畫，中央也認為是好的建設，可能補助高達80%以上，但地方政府也要提出一部分配合款，共同實現。前3期就是用這樣的標準，補助比較多的台東、嘉義、屏東、花蓮、宜蘭、雲林等，過去的財務狀況都比較弱，但又急需公共建設的推動，因此利用前瞻基礎建設達成願望。

龔明鑫說，有些是中央政府主辦，但是放在地方政府境內，就可以算進來；另外，有1700多億是全國性的建設，例如數位建設，就不會分配到各縣市去。因此實際分配到各縣市的包括2757億，還有中央自辦但可以分配到各縣市去的約1119億，總和3876億，放在偏鄉又更明顯，包括台東、屏東、雲嘉南、南投、花蓮、宜蘭等，離島部分本來補助就很多。

「人均獲配額度超過2萬以上的話，總共有9個縣市，國民黨執政有6個，絕對沒有什麼藍綠之分。」龔明鑫強調，只要有需要，有意願要幫忙，中央跟地方政府就可以共同合作把基礎建設做起來。

龔明鑫也說，前瞻建設是用8年的錢，但是這些建設可以用3、40年甚至更長，是一個投資，「舉例來說，買一個房子付了300萬頭期款，有700萬是要貸款，不能講說債留20年，而是投資一個房子、獲得更大的效益」。