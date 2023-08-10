陳建仁：前瞻建設非債留子孫是「投資未來」

▲行政院發言人林子倫主持院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

在野黨近來不斷質疑中央的財政紀律，特別是前瞻基礎建設預算分配不均，都引來外界質疑。對此，行政院長陳建仁10日在院會中表示，「有人說前瞻基礎建設是債留子孫，完全不同意」，前瞻基礎建設計畫在進行過程中，舉債不僅減少、還債金額增加，也是投資未來，讓子孫未來在經濟、社會上有更好的發展。

陳建仁表示，過去台灣基礎建設競爭力和新加坡、香港、韓國比較有很大進步空間，城鄉發展也失衡，這是國家發展重大挑戰。蔡總統上任後提出前瞻基礎建設計畫，指示行政團隊務必全力以赴，強化我國重要基礎建設、促進區域均衡發展，改善人民生活品質，並且為經濟成長奠定動能。

「有人說前瞻基礎建設是債留子孫，完全不同意。」陳建仁說，前瞻建設幫子孫投資未來，使他們在經濟、社會上有更好的發展；蔡總統上任後舉債決算大約5兆4千多億，到目前為止是5兆8千多億，增加4千多億舉債，相較過去舉債狀況少混多，「前瞻基礎建設計畫在進行過程中，舉債反而減少、還債金額增加，也投資未來，讓子孫有更好建設」。

有人批評施政應該不分藍綠，陳建仁指出，大家可以看到，前瞻基礎建設不只均衡南北發展，更重要是城鄉發展也有所均衡，班班有冷氣、生生用平板、營養午餐中央廚房由大帶小等，還有相關長照建設。

另外，前瞻建設的水環境改善，面臨2次百年大旱地方都沒有缺水情形；最近碰到2次颱風，高屏溪的水濁度飆高到平常的420倍，如果是以前，翡翠水庫在蘇迪勒颱風的時候水就不能喝了，因為有前瞻建設更伏流水計畫，所以高雄市的供水完全沒有問題

陳建仁說，前瞻建設跟一般人民的生活息息相關，自己說自己好不夠，國際上對前瞻建設指標的評比，瑞士洛桑管理學院年報，在63個評比國家中，台灣總體排名從2018年的第17名提升到2023年的第6名，總體競爭裡提升11名；如果看基礎建設項目，也可以看到2018年、2023年從第22名提升到第12名，「很顯然，國際認證前瞻基礎建設是有效的」。

陳建仁再次強調，前瞻建設有它的成果，所以讓國外看到台灣，更重要是前瞻建設讓子孫未來更幸福更溫暖，大家一起努力。