公務員持槍洗劫780萬　北市揚言解僱！數度曠職列「高風險關懷人物」

▲有北市公務員身分的謝男持槍搶幣商市值達780萬元的泰達幣，警方事後逮人起獲作案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市7月發生交易虛擬貨幣泰達幣交易強盜案，一名台北市政府工務局公燈處謝姓公務員，將裝有780萬鉅款的包包給王姓幣商，王男轉出泰達幣後卻聲稱沒收到，持槍抵住王男腰部後與搭同夥車輛離去，最終被警方以加重強盜罪嫌移送法辦。對此，台北市政府表示，配合司法機關偵查確認涉案情節。

針對北市7月交易泰達幣衍生的強盜案，其中有一名謝姓公燈處公務員涉嫌犯案一事，台北市政府發言人殷瑋6日表示，北市府已指示工務局透過行政調查進行查證，並將配合司法機關偵查確認涉案情節，如果查證屬實，一定明快處置，絕不姑息；對於嚴重破壞機關形象和公務信譽，顯已不適任者，將依法懲處，甚或解職處分。

台北市政府公園處也回應，謝姓職工平日負責苗圃內部植栽維護工作，但因工作表現不佳且差勤不正常，公園處已將其列為高風險關懷人物，因其最近數度曠職，前已簽報進行檢討，進入考績會後最重可予解僱。

公園處強調，任何嚴重破壞機關形象與公務信譽，顯已不適任者，皆將依法懲處，甚或解職處份，對於謝姓職工涉及強盜案，公園處將配合檢調之調查，以求勿枉勿縱，查如屬實，公園處會做最明快處置絕不姑息。

7月1日下午3時許，台北市大同區發生一起虛擬貨幣交易強盜案，涉嫌持槍強盜虛擬貨幣投資者的謝男，以裝有780萬元鉅款的背包取信王姓幣商，兩人面交時王男透過手機帳戶轉出等值泰達幣後，謝男翻臉說沒收到，拿出預藏的手槍持槍抵住王姓幣商腰部，搶回780萬元新台幣後搭車逃逸，檢警獲報後追查，發現謝男為台北市政府公園路燈管理處的公務員，警方收網將他依加重強盜罪嫌移送法辦。