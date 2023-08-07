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大陸 大陸焦點 特派現場

香港擬簡化公務員汰除機制　「長期表現欠佳」將更迅速被處理

▲▼香港。（圖／路透社）

▲香港。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府計劃簡化針對長期表現欠佳公務員的汰除機制。香港公務員事務局局長楊何蓓茵表示，過去整個終止聘用的過程長達一年甚至兩年，新的規劃可將流程減至數個月的時間。

楊何蓓茵在《香港電台》的節目上提到，現階段處理工作表現長期不達標的公務員，會先作出勸諭、培訓甚至調職等處置，如果仍未能達標，會設觀察期，還是沒達到水準才終止聘用，期間相關人員有四次的申述機會，並由部門設獨立委員會向部門首長提供意見。

楊何蓓茵說，考慮到相關人員每年的報告，都有機會向上司表達意見並紀綠在案，所以將申述機會減至兩次，包括部門將個案轉介公務員事務局前，以及公務員事務局將最後決定提交當局前，都可作申述。

▲▼香港。（圖／路透社）

楊何蓓茵還說，由於部門成立獨立委員會往往有困難，成員也是部門人員，意義不大，所以刪減。

楊何蓓茵指出，過往有部門猶疑不決，將觀察期延長多次，有時會延長一至兩年，已經失去意義，未來大部分情況都不會延長觀察期。

對於此舉有沒有可能打擊到公務員的士氣，甚至影響到年輕人加入公務員行列的意願，楊何蓓茵認為，如果讓持續表現欠佳的公務員留下，工作上會影響其他人，反而打擊士氣，「若能迅速處理事件，將能提升士氣，並加大有心有能力年青人的吸引力，讓他們知道會有發揮空間，不會被表現有問題的同事拖累。」

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