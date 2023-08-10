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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯、黃智賢互槓　黃偉哲護妹加入戰局反嗆侯友宜

▲111學年度市長獎頒獎典禮第1場次，18日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎並全力配合學生擺拍，讓學生留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委參選人徐巧芯與資深媒體人黃智賢兩人近日互槓，而黃智賢的哥哥、台南市長黃偉哲9日晚間加入戰局，嗆藍營選情低迷，更稱小雞都快跑光了，作為總統參選人的侯友宜太弱。徐巧芯也反擊，「我不清楚你們兄妹在唱什麼雙簧，但台南43億的建設在漏水，要不要先處理一下？」

黃偉哲指出，徐巧芯跑到黃智賢的臉書上去吵架，「可見國民黨的立委選情是有點低迷，甚至於小雞都必須蹭黃智賢的聲量，還要求她的母雞不要打柯文哲。所以呢，選到現在好像國民黨的小雞都快跑光了，侯友宜有點太弱了吧？」

黃智賢日前指控徐巧芯，擅長沒有風險的表演反民進黨的戲碼，收割政治紅利，作為市議員的主要職責，是監督市政，但2018年當選台北市議員以後，徐巧芯忙的，不是監督當時台北市長柯文哲，而是努力護航，跟柯文哲建立親密友好關係。

對此，徐巧芯說，「是不是因為我打台南弊案你不高興，才寫了這麼大一篇要我停止對民進黨的攻擊？前瞻投入43億、超過38公頃台南土地上，只有1400個人在工作，這難道不是空城？審計部上面報告白紙黑字提到利用率不高必須改善，難道不是事實？我是說不要讓民進黨躺著選，身為在野黨就是應該要拿出全力監督民進黨。但抱歉，沙崙科技園區的問題我後來又受到其他爆料，不管黃偉哲跟你的關係如何，我都還是會揭露。沒有想要吵架，但被點名誤解說我沒有在太陽花學運上奮戰我真的無法接受。上街頭、寫論述，我都是國民黨第一個。」

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